To te samochody kupują Polacy w 2024 r. Octavia i Duster bronią honoru Europy

Żeby w jakikolwiek urozmaicić ten materiał na otwierające zdjęcie daliśmy nie dominatora polskiego rynku, a jego numer 2. I to w wydaniu po faceliftingu, które jeszcze nie miało udziału w wynikach sprzedaży, które zaraz wam pokażemy. Ot ciekawostka na dobry start. W samym raporcie ciekawostek już nie znajdziemy, a listę najpopularniejszych marek i modeli wyrecytowalibyśmy chyba we śnie i pewnie byśmy się mocno nie pomylili. Król polskiego rynku jest jeden. Gratulujemy Toyocie.

A jak w ogóle wygląda rok 2024 na polskim rynku nowych samochodów?

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w marcu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 49 923 samochody osobowe, o 0,94 proc. (463 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 8,59 proc. (plus 3 949 szt.) więcej niż w lutym 2024 r. W I kwartale 2024 roku w Polsce zarejestrowano 138 691 nowych samochodów osobowych, o 12,7 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+15 659 szt.)

- komentuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim najnowszym raporcie. Rok 2024 r. jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego, ale eksperci zwracają na lekkie wyhamowanie wzrostów rejestracji z miesiąca na miesiąc. Może to być dla branży niepokojące, ale prognoza całoroczna wskazuje na wzrost liczby rejestrowanych aut na poziomie około 5 proc.

W pierwszym kwartale 2024 r. nie było mocny na Toyotę. W Polsce zarejestrowano 28 301 samochodów tej marki, a to dało Japończykom aż 20,41 proc. udziału w rynku. Toyota poprawiła się rok do roku o 8,27 proc. Jej największy rywal nad Wisłą Skoda notuje wyższe wzrosty liczby rejestracji (aż 16,20 proc. na plusie), ale ma jeszcze dużo do nadrobienia. 14 736 zarejestrowanych aut dało Czechom drugie miejsce 10,63 proc. udziału. Kiedyś w tym miejscu w ciemno pisalibyśmy o Volkswagenie jako trzeciej marce, ale to już od jakiegoś czasu nieprawda. Na trzecim miejscu uplasowała się Kia. Klienci koreańskiego producenta zarejestrowali w 2024 roku 8 358 samochodów, o 7,66 proc. mniej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,03 proc.

Najpopularniejsze marki w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r.:

Toyota - 28 301 zarejestrowanych nowych samochodów Skoda - 14 736 Kia - 8 358 Volkswagen - 7 792 Hyundai - 7 554 BMW - 7 165 Audi - 6 699 Mercedes - 6 431 Volvo - 5 011 Renault - 4 631

Najpopularniejsze modele w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r:

Toyota Corolla - 8 045 zarejestrowanych nowych samochodów Skoda Octavia - 5 655 Toyota Yaris Cross - 5 056 Toyota C-HR - 3 686 Toyota Yaris - 3 433 Kia Sportage - 3 415 Hyundai Tucson - 3 356 Toyota RAV4 - 3 013 Nissan Qashqai - 2 618 Dacia Duster - 2 260