Toyota Yaris jako podróbka? Przed laty w Chinach Chery oferowało bardzo podobny model Riich M1. Chińczykom także udało się skopiować Toyotę RAV4 czy Nissana Altima. Swoich krewniaków w Chinach doczekały się ponadto Daewoo Matiz, Chevrolet Evanda (Daewoo Magnus) czy Chevrolet Spark. Chery miało także na pieńku z Volkswagenem (podobieństwo do modelu Jetta). W kopiowaniu posunięto się tak daleko, że poszczególne podzespoły i elementy nadwozia i wyposażenia wnętrza były zamienne między oryginałami (Daewoo Matiz i Chevrolet Spark) a dziełami chińskich inżynierów kopistów.

Zobacz wideo Chińskie samochody stały się konkurencyjne. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie BAIC Beijing 5

Chery to jednak nie tylko zdolny kopista. Firma długo zajmowała pierwsze miejsce w rankingu eksporterów. Pod względem możliwości produkcyjnych to jednak wciąż karzeł. W 2023 r. zajęła dopiero ósme miejsce na chińskim rynku. Z wynikiem nieco ponad 800 tys. egz. sporo mu brakuje do lidera. BYD w tym czasie sprzedał ponad 2,7 mln aut na macierzystym rynku. Jest na kim się wzorować.

Chery w Europie, czyli Omoda i Jaecoo na drogach Pcimia, Lipska i Sewilli

Nie dziwi zatem, że wzorem BYD władze firmy planują wejście na europejski rynek, ale także rozpoczęcie produkcji samochodów na naszym kontynencie. Dwie kluczowe marki koncernu Chery (Omoda i Jaecoo) zadebiutują w kilku krajach jeszcze w tym roku. Na liście wskazano Hiszpanię, Włochy i Wielką Brytanię. Nie zapomniano także o Polsce. Najprawdopodobniej jeszcze przed letnimi wakacjami firma rozpocznie sprzedaż w naszym kraju. Obecnie trwają intensywne poszukiwania dealerów, którzy zajmą się nie tylko sprzedażą, ale i obsługą serwisową.

OMODA 5 Fot. Chery / OMODA / Materiały promocyjne

A co z produkcją nowych pojazdów? Nie jest tajemnicą, że o inwestycje Chery mocno zabiegają władze Włoch niezadowolone ze współpracy z koncernem Stellantis. Ale to nie jedyna lokalizacja. Według Reutersa Chińczycy rozważają także rozpoczęcie produkcji samochodów w Hiszpanii. Do wykorzystania są bowiem dawne zakłady Nissana w Barcelonie, w których produkcję zakończono zaledwie kilka lat temu. Taką lokalizacją trudno wzgardzić.