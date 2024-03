Seat wcale nie umiera. Rekordowa sprzedaż, wszystkie modele przejdą lifting

Plotki głoszące, że obecnie oferowane auta marki Seat nie przejdą już liftingu, a gama modeli będzie powoli wygaszana, okazały się wyssane z palca. Choć palmę pierwszeństwa w grupie ma Cupra, której wyniki sprzedażowe robią największe wrażenie, wcale nie oznacza to zmierzchu Seata. Rola świetnie rozpoznawalnej w Europie marki wciąż będzie istotna. Za to Cupra szykuje się na podbój Ameryki. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Hiszpanie notują rekordowe zyski

Hiszpanie przedstawili na corocznej ogólnoświatowej konferencji prasowej swoje wyniki za 2023 rok, które potwierdzają mocną pozycję firmy w branży. Grupa SEAT S.A. osiągnęła rekordowy zysk operacyjny w wysokości 625 mln euro – to wzrost względem 2022 roku o 592 mln euro (33 mln euro w 2022 r.). Wynik ten oznacza poprawę rentowności sprzedaży przedsiębiorstwa o 4,1 punktu procentowego (z 0,3 proc. do 4,4 proc.). Roczne obroty osiągnęły historyczny poziom 14,333 mld euro – to wzrost o 31 proc. w porównaniu do 2022 r. (10,941 mld euro).

W zeszłym roku firma SEAT S.A. odnotowała najlepsze wyniki finansowe w swojej 73-letniej historii. Mamy plan, aby nadal sukcesywnie zwiększać nasze dochody

– powiedział Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek Seat i Cupra.

Zysk operacyjny SEAT S.A. w 2023 roku wyniósł rekordowe 625 mln euro, przy obrotach na poziomie 14,3 mld euro i zwrocie ze sprzedaży osiągającym 4,4 proc.

Seat wraca na właściwe tory

W 2023 roku SEAT S.A. dostarczył klientom łącznie 519 176 samochodów, co stanowi wzrost o 35,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (2022 r.: 385 592 pojazdów). Cupra kolejny rok z rzędu osiągnęła rekord - dostarczono 230 739 pojazdów, co stanowi wzrost o 50,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (2022 r.: 152 896). Seat dostarczył natomiast 288 437 pojazdów i powrócił do dwucyfrowych wyników wzrostu (2022: 232 696 aut, wzrost o 24,0 proc).

Podczas konferencji prasowej władze poinformowały, że zamierzają przywrócić blask marce Seat. W planach jest wprowadzenie m.in. samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in o niskim zużyciu paliwa, a także przeprowadzone zostaną liftingi obecnie oferowanych modeli. W pierwszej kolejności jeszcze w 2024 roku poznamy zmodernizowanego Leona, po którym należy spodziewać się technologii zaprezentowanych już w Golfie 8 po liftingu, a także odświeżeniu poddana zostanie Ateca. Następnie w 2025 roku poznamy Ibizę i Aronę po wyraźnych zmianach.

Lifting modeli Seat Ibiza i Seat Arona

Nowe modele i wprowadzenie marki do Ameryki

W bieżącym 2024 roku na rynku pojawi się Cupra Tavascan, drugi w pełni elektryczny model marki oraz Cupra Terramar z napędem hybrydowym. Spodziewać się także należy nowych flagowych odsłon modeli Leon i Formentor. Cupra potwierdziła również kolejny ważny krok w swojej globalnej ekspansji – do 2023 roku marka zostanie wprowadzona do Ameryki, w tym na rynek Stanów Zjednoczonych. Produkcja samochodów będzie odbywać się w fabrykach Grupy Volkswagen zlokalizowanych w regionie Ameryki Północnej, w tym w Meksyku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.