Rozłam w Europie. Chińskie auta są mile widziane. Szczególnie w jednym kraju

Ministero delle imprese e del made in Italy. Nazwę urzędu można tłumaczyć jako ministerstwo biznesu i made in Italy. Pomysłowe, nieprawdaż? Obecnie ministerstwem kieruje Adolfo Urso, który nie kryje rozczarowania stanem przemysłu motoryzacyjnego we Włoszech. Obecnie bowiem jedynym kluczowym graczem przemysłowym jest grupa Stellantis, z którą władze Włoch mają dość chłodne relacje. Według ministra jeden duży producent samochodów to zdecydowanie za mało. Stąd intensywne poszukiwania kolejnych inwestorów.

A gdzie szukać chętnych do budowy nowych zakładów? Najwyraźniej nie w Europie. Włosi liczą na dobrą współpracę z chińskimi koncernami. Adolfo Urso przyznał, że już od kilku miesięcy trwają rozmowy z trzema chińskimi grupami. Wspomniał również, że negocjacje prowadzone są także z zachodnimi koncernami. Którymi? Tego już minister nie zdradził.

BYD, Chery i Saic. Wielcy gracze z Chin

Od czego jednak są media? Dziennikarze renomowanego włoskiego magazynu motoryzacyjnego Quattroroute sprawdzili, że na liście potencjalnych kandydatów znalazły się trzy koncerny. To BYD, Chery i Saic. Pierwszy z nich jest obecnie największym chińskim producentem samochodów elektrycznych i hybrydowych (w tym roku firma znalazła się w gronie 10 największych koncernów motoryzacyjnych świata). I jako pierwszy zrezygnował z planów ekspansji we Włoszech tuż po ogłoszeniu decyzji o budowie drugiej fabryki w Szeged na Węgrzech (pierwsza z nich zajmuje się produkcją autobusów elektrycznych).

Inwestycji we Włoszech nie wykluczają jednak Chery i Saic. I to w nich pokładane są nadzieje na utrzymanie przemysłu motoryzacyjnego w Italii. Nie jest bowiem tajemnicą, że sama produkcja samochodów to nie wszystko. Minister nie kryje, że po uruchomieniu inwestycji odżyje sektor kooperantów, którzy dostarczają podzespoły prosto na linie produkcyjne. W przypadku Włoch oznacza to aż 2,2 tys. firm, które żyją dzięki wieloletnim kontraktom z koncernami. Według ministerialnych szacunków firmy mają zabezpieczoną przyszłość tylko w przypadku, gdy produkcja pojazdów we Włoszech nie spadnie poniżej 1,3 mln. egzemplarzy rocznie. A tego nie może zagwarantować Stellantis i jedna z jego marek - Fiat.

Tesla też mile widziana

W przypadku zachodnich marek pojawia się jak dotąd tylko jedna firma. Według włoskich dziennikarzy władze próbują skusić Teslę. Otwartą kwestią pozostaje jednak, czy Elon Musk potrzebuje kolejnej fabryki w Europie. Amerykanie nie kryją planów rozbudowy Tesla Giga Berlin o kolejny zakład produkujący samochody oraz oddział przeznaczony do recyklingu akumulatorów z samochodów wycofanych z eksploatacji.

Czy Włochom uda się pozyskać nowych inwestorów, a jednocześnie ocalić rynek przed ekspansją chińskich samochodów? Bez wątpienia europejski rynek jest atrakcyjny dla koncernów z Chin, ale jednocześnie trudniej dostępny. Po wszczęciu unijnego śledztwa w sprawie dofinansowania produkcji aut w Chinach, zwiększenia ceł i kolejnych ograniczeń finansowych chińskie auta tracą na atrakcyjności. Lokowanie produkcji w krajach Zachodniej Europy jest kuszące, ale już nie tak atrakcyjne ze względu na koszty. Niewykluczone zatem, że starania włoskiego ministra przyniosą efekt, ale skorzystają na tym kraje z tańszą siłą roboczą. Innymi słowy Europa Wschodnia może stać się przyczółkiem do chińskiej inwazji.