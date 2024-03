Nowe ceny paliw od poniedziałku. Są prognozy ekspertów. Duże zaskoczenie

Ceny paliw niebezpiecznie szybowały do granicy siedmiu złotych. Zdarzały się już stacje, nie tylko te przy trasach, na których siódemka przy paliwach podstawowych się już pojawiała, ale średnie ceny paliw do tego poziomu nie dotarły. I w przyszłym tygodniu nie dotrą. Po tygodniach złych informacji, w końcu mamy dobre wieści. Eksperci prognozują spadki cen.

REKLAMA

Ceny paliw. Ile będziemy płacić za benzynę Pb95 i olej napędowy ON?

Tanieć będą wszystkie paliwa na polskich stacjach: benzyna, olej napędowy i autogaz. Oczywiście nie ma mowy o ogromnych spadkach, ale ceny będą obniżane o kolejne grosze na litrze. Pozostaje nam trzymać kciuki, żeby taki trend utrzymał się jak najdłużej.

Zmiana w dół jest. Jeśli chodzi o benzynę wynosi ona cztery grosze. Średnia cena tego paliwa to 6,43 zł. Jeśli chodzi o olej napędowy obniżka wynosi trzy grosze, a paliwo to kosztuje 6,69 zł. Natomiast na rynku autogazu przecena o cztery grosze sprowadziła to paliwo do poziomu 2,90 zł za litr.

- mówi dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl. Zawsze przy okazji pisania o cenach paliw i prognozach zachęcamy was do odwiedzenia tej strony. My wyciągamy tylko esencję i konkretne liczby. Tam znajdziecie ciekawe raporty i analizy.

Prognozy cen paliw od 4 do 10 marca 2024 r.

Ile będziemy płacić od poniedziałku 4 marca? Kierowcy w końcu zauważą przy dystrybutorach tak wyczekiwane obniżki cen. Tak prezentują się prognozy ekspertów:

Benzyna Pb95 - od 6,38 do 6,49 zł za litr

Benzyna Pb98 - od 6,96 do 7,09 zł za litr

Olej napędowy ON - od 6,59 do 6,71 zł za litr

Autogaz LPG - 2,86 do 2,93 zł za litr

Jak płacić mniej za paliwo?

Co może zrobić kierowca? Zmienić nawyki. W czasach wysokich cen może warto przypomnieć sobie kilka zasad oszczędnej jazdy. Większa płynność jazdy, jazda zgodna z ograniczeniami prędkości, przewidywanie, co się stanie na drodze, wcześniejsze odpuszczanie gazu na widok czerwonego światła... to małe kroki, które realnie przełożą się na spalanie samochodu. Jeśli ktoś dużo jeździ, to naprawdę odczuje różnicę. A jeśli macie trochę więcej czasu, to warto podjechać na inną stację niż ta najbliższa. O cenach paliw decyduje również lokalizacja samej stacji. Te przy drogach szybkiego ruchu są bardzo drogie, a zjechanie dosłownie kilku kilometrów od trasy sprawi, że cena spadnie nawet o pół złotego