Wzrasta zainteresowanie samochodami spalinowymi. Elektryki wyraźnie tracą uwagę kierowców

Firma doradcza Deloitte przygotowała coroczny raport dotyczący trendów pojawiających się na rynku motoryzacyjnym. Pracując nad nim, zapytała kierowców z 26. krajów o ich opinie. I trzeba przyznać, że 15. edycja Global Automotive Consumer Study pokazuje dość ciekawy trend. Ten dotyczy odwrotu od elektrycznej wersji motoryzacji.

Badanie wykonane przez firmę doradczą Deloitte jasno pokazuje, że ponad połowa Polaków planujących dziś zakup samochodu, myśli o aucie napędzanym wyłącznie spalinowo. Wynik uzyskany przez benzynę i diesla jest zatem aż o 10 proc. wyższy, niż w roku 2023. I co ważne, trend ten jest aktualny nie tylko w Polsce. Dotyczy także innych rynków. Dla przykładu poziom zainteresowania samochodami o napędzie benzynowym lub diesla w analogicznym okresie w USA wzrósł z 58 do 67 proc., a w Niemczech z 45 do 49 proc.

Odwrotną tendencję pokazują np. Indie. Tam dziś 49 proc. kierowców deklaruje chęć zakupu auta zasilanego benzyną lub olejem napędowym. Rok temu było to 53 proc. kierowców. Jednocześnie zainteresowanie elektrykami wyraża tylko 10 proc. osób.

Czemu Polacy odwracają się od samochodów elektrycznych?

Zainteresowanie elektrykami spada i to pomimo faktu, że polscy kierowcy mają do dyspozycji narzędzia wspierające zakup pojazdów zeroemisyjnych. Ceny stają się coraz atrakcyjniejsze, a rząd oferuje dopłaty do zakupu. Z czego wynika ta tendencja? Główne obawy Polaków dotyczą kwestii ładowania aut. Poza tym wątpliwości odnoszą się do zasięgu. Niemal dwie trzecie ankietowanych oczekuje, że w pełni naładowany pojazd elektryczny będzie miał zasięg wynoszący co najmniej 400 km. Tylko w takim przypadku są w stanie w ogóle rozważyć jego zakup.

Prawie trzy czwarte nabywców pojazdów elektrycznych jest przynajmniej w pewnym stopniu zaniepokojonych wpływem akumulatorów na środowisko. Ankietowani uważają, że to firmy zajmujące się recyklingiem i producenci baterii do samochodów elektrycznych powinni być odpowiedzialni za zbieranie, przechowywanie i recykling akumulatorów. To jasny sygnał, że branża motoryzacyjna powinna podchodzić całościowo do realizacji celów zrównoważonego rozwoju – mówi Bartek Swatko, dyrektor w dziale Clients & Industries, lider sektora motoryzacyjnego w Deloitte.