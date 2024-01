Prawie 6,7 tys. linii autobusowych zostanie dofinansowane w 2024 roku

Dokładnie 6675 linii komunikacyjnych zostanie dofinansowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA). To deklaracja resortu infrastruktury. To niestety blisko o 100 linii mniej niż w ubiegłym roku, ale nie dla wszystkich chętnych jest jeszcze droga zamknięta.

Do tej pory na fundusz przeznaczono 246,5 mln zł, co stanowi zaledwie jedną trzecią zeszłorocznego budżetu. Już dziś wiadomo, że potrzeby są znacznie większe. Do tej pory cztery województwa zgłosiły się po dodatkowe pieniądze i jak obiecuje rzecznik resortu, jest duże prawdopodobieństwo, że dostaną dodatkowe fundusze. Ministerstwo twierdzi, że uruchomiono już procedury związanej z przekazaniem dodatkowych środków dla województw, w których przekazana kwota okazała się niewystarczająca dla wszystkich linii składających wnioski.

Sejm w połowie ubiegłego roku zdecydował, że docelowo w 2024 roku na dofinansowanie linii autobusowych przeznaczy miliard złotych. Nowa frakcja rządząca twierdzi, że obiecane pieniądze popłyną. To m.in. środki przeznaczone dla samorządów, które uruchamiać będą nowe połączenia autobusowe.

Z roku na rok chętnych przybywa

Według danych resortu infrastruktury, zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych systematycznie rośnie. W 2019 r. kiedy ruszył projekt, dofinansowano 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł. W 2020 r. liczba linii zasilanych z budżetu wzrosła do 2834, a środki wyniosły już 139 mln zł. W 2021 r. wsparciem objęto 4371 linii łączną kwotą 358 mln zł. W 2022 r. liczba linii z dofinansowaniem sięgnęła 5705, a wnioskowana kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przekroczyła 631 mln zł.

Źródło: Portal Samorządowy