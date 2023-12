Renault sprzedaje akcje Nissana. Koncern straci na tym 1,5 mld euro

Oba koncerny zamierzają wrócić do partnerskiej równowagi, tak przynajmniej wynika z porozumienia podpisanego w lipcu między Renault i Nissanem. W ramach umowy Nissan otrzymał prawo pierwokupu swoich akcji i skorzysta z niego jeszcze w tym roku. Według Reutersa Nissan jeszcze w tym roku skorzysta z tej możliwości i wykupi 5 proc., swoich akcji za około 765 mln euro. Ta decyzja wpłynie oczywiście na wynik netto Renault za obecny rok, ale nie będzie miała wpływu na przychody operacyjne firmy.

Według Renault wartość księgowa 43,4 proc. udziałów w Nissanie na koniec 2022 r. oszacowano na 17,5 miliarda euro. Jednak obecna wartość rynkowa tego pakietu to już tylko ok. 15 mld euro. Według wyliczeń analityków Bernstein planowana sprzedaż 28 proc. udziałów w Nissanie może zwiększyć saldo gotówkowe Renault o około 4,2 miliarda euro według obecnych cen rynkowych. To powinno zwiększyć pewność inwestorów w zdolność firmy do realizacji strategii i umożliwić m.in. budowę zapowiadanej submarki Ampere mającej produkować wyłącznie auta elektryczne.

W ostatecznym rozrachunku, Renault jednak straci na sprzedaży akcji i to sporo. Jak szacują finansiści będzie to kosztowało francuski koncern ok. 1,5 mld euro.

Nissan potwierdził już, że umorzy akcje, które odkupuje od Renault, a koszt tej transakcji szacuje się na około 119,95 miliarda jenów (824,85 miliona dolarów). Wykup ma być sfinansowany z własnych zasobów gotówkowych spółki.

