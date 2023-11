Rosyjskie statystyki zwykle są dość nudne. Pod względem sprzedaży różnych dóbr najczęściej dominuje jedno miasto Federacji Rosyjskiej. To Moskwa. Coraz łatwiej o określenie, że w statystykach znajduje się Moskwa, a potem długo, długo nic. To w stolicy Rosji oraz całej aglomeracji notuje się rekordowe wyniki sprzedaży różnych towarów luksusowych – od biżuterii i galanterii po meble czy samochody. Przed laty Moskwa pobiła nawet wszystkie europejskie stolice razem wzięte. Okazało się, że tylko w stolicy Rosji japońskie Alpine sprzedało więcej najdroższych na świecie radioodbiorników samochodowych F#1 Status niż łącznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Gala The Best of Moto 2023

Ale rosyjska stolica to nie tylko wysoki popyt na nowe towary. Moskwa dominuje także na rynku samochodów używanych. Na dodatek stolica Rosji zadziwia statystykami. To bowiem jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie o pozycję lidera walczą BMW, Mercedes i… Łada.

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2023 r. mieszkańcy stolicy kupili niemal 320 tys. Na podium uplasowały się Łada, BMW i Mercedes. Co ciekawe BMW było numerem jeden przez trzy pierwsze miesiące 2023 r. W kolejnych ustąpiło miejsca Ładzie.

TOP5 najchętniej kupowanych samochodów używanych w Moskwie w 2023 r. (dane za 10 miesięcy)

Łada – 29,6 tys. egzemplarzy

BMW – 26 tys. sztuk

Mercedes – 21,3 tys. sztuk

KIA – 20,9 tys. sztuk

Volkswagen - 19 tys. sztuk

Znamy także ranking modeli preferowanych w Moskwie. Według danych Autostat prowadzą samochody relatywnie przystępne cenowo. Większość z nich to pojazdy z tradycyjnym nadwoziem typu sedan. Prócz Forda Focus (Rosjanie szczególnie cenią wersję sedan kompaktowego Forda) i Skody Octavii są także takie maluchy jak KIA Rio (przez lata rywalizowała z Ładą Granta o tytuł najpopularniejszego nowego samochodu w Federacji Rosyjskiej) czy Hyundai Solaris. Znamienne, że oba koreańskie pojazdy to sedany segmentu B (w rosyjskich mediach używa się także określenia sub-kompaktowe).

TOP5 najchętniej kupowanych modeli aut używanych w Moskwie w 2023 r. (dane za 10 miesięcy)

Ford Focus – 6,9 tys. sztuk

Skoda Octavia – 6,5 tys. sztuk

Kia Rio – 5,3 tys. sztuk

Toyota Camry – 5,2 tys. sztuk

Hyundai Solaris – 5,2 tys. sztuk

Hyundai Solaris fot. Hyundai | Hyundai Solaris

Kia Rio fot. Kia | Kia Rio

Kia Rio fot. Kia | Kia Rio