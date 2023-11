Toyota przed niemieckimi markami premium w "Best Brands". Podium? Apple dominuje

Najnowszy raport Best Global Brands od firmy Interbrand przedstawia najbardziej wartościowe marki na świecie. Nie zabrakło w nim kilku producentów samochodów, wśród których prym wiedzie Toyota. Best Global Brands to 100 najbardziej wartościowych marek na świecie według trzech aspektów: „wyników finansowych produktów lub usług marki", „roli marki w procesie podjęcia decyzji o zakupie" oraz „siły marki w perspektywie zabezpieczenia przyszłych przychodów firmy". W czołówce nie zabrakło wielkich graczy z branży motoryzacyjnej, ale do podium zabrakło im bardzo dużo.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 70 lat historii i ponad 11 mln sprzedanych samochodów - nowa Toyota Land Cruiser

Toyota przez Mercedesem i BMW

Jeśli śledzicie czasem ranking Best Brands, to pierwsza motoryzacyjna trójka nie będzie dla was zaskoczeniem. Najmocniejszą motoryzacyjną marką po raz kolejny okazuje się Toyota (miejsce 6.). Wartość japońskiego koncernu oszacowano na 64 miliardy dolarów, co oznacza, że Toyota poprawiła się o 8 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Tuż za nią na siódmym miejscu uplasował się Mercedes-Benz z wyceną 61 miliardów dolarów i 9-procentowym plusem. Dziesiątkę zamyka BMW z wynikiem 51 miliardów dolarów. Bawarczycy również poprawili swój wynik, w ich przypadku to aż 10 procent.

Jak poradziły sobie inne marki? Dość wysoko jest jeszcze Tesla. Zajęła 12. miejsce z wynikiem 49 miliardów. W setce rankingu znajdziemy także: Hondę (23.), Hyundaia (32.), Audi (45.), Porsche (47.), Volkswagen (50.), Ford (51), Nissan (63.), Ferrari (70.) oraz Kia (88.).

Ranking Top Brands 2023 - kto wygrał?

Toyota i Mercedes mogły pokonać takich gigantów jak Coca-Cola, Nike czy McDonald's, ale nie mieli najmniejszych szans z firmami z szeroko pojętej branży technologicznej. Tak wygląda pierwsza piętnastka. Wycenę podajemy w miliardach dolarów:

Apple - 502 miliardy dolarów Microsoft - 316 Amazon - 276 Google - 260 Samsung - 91 Toyota - 64 Mercedes-Benz - 61 Coca-Cola - 58 Nike - 53 BMW - 51 McDonald's - 50 Tesla - 49 Disney - 48 Louis Vuitton - 46 Cisco - 43

Markom motoryzacyjnym bardzo trudno będzie zameldować się w gronie ścisłych liderów zestawienia. Nawet Toyota traci sporo do piątego miejsca. Przy dzisiejszej sytuacji na rynku i trendach podium wydaje się nierealne. Dziwią was takie wyniki?