Choć w dłuższej perspektywie utrzymanie cen paliw na poziomie ostatnich tygodni jest niemożliwe, to pierwsze dni są dla kierowców łagodne. Póki co obserwujemy jedynie delikatne wzrosty. Nie ma więc powodów do paniki.

