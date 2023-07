Kiedy ominiesz korki na obwodnicy Trójmiasta nową obwodnicą? Sprawdzamy stan prac

OMT, czyli Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to obecnie spory plac budowy. Kibicujemy budowlańcom, by dotrzymali terminów zapisanych w kontraktach. Zgodnie z umową jako pierwsi powinni skończyć pracujący na północnym odcinku od węzła Chwaszczyno do węzła Żukowo. Droga o długości 16,2 km powinna zostać ukończona w drugiej połowie kwietnia 2025 r. Ponad pół roku później zakończą się zaś prace nad odcinkiem Żukowo – Gdańsk Południe. Zakończenie robót drogi o długości 16 km powinno nastąpić pod koniec 2025 r.

Trudno się dziwić, że to inwestycja o znaczeniu krajowym. Nowa trasa powinna znacząco poprawić tranzyt pojazdów na kierunku wschód - zachód, co wyraźnie odciąży bardzo zatłoczoną trójmiejską obwodnicę (drogowcy wskazują także korzyści dla środowiska i trójmiejskiego parku krajobrazowego). To będzie także atrakcyjne połączenie z niedawno oddaną trasą kaszubską (otwarta pod koniec grudnia 2022 r.) stanowiącą obwodnicę Wejherowa, Redy i Rumi.

Odcinek Chwaszczyno — Żukowo

Oba projekty (wykonawczy i budowlany) są już niemal ukończone (99 proc.). Poziom zaawansowania rzeczowego wynosi 39,63 proc. Choć wciąż trwają prace ziemne i wymiana gruntu, to w niektórych miejscach widać już zarys trasy i przyszłych jezdni oraz warstwę mrozoochronną. W lipcu prowadzono zbrojenie i betonowanie obiektów mostowych, wykop pod budowę zbiornika retencyjnego oraz instalowano słupy oświetleniowe. Wykonano nawet tymczasowe płoty herpetologiczne, czyli zabezpieczenia dla płazów.

Odcinek Żukowo - Gdańsk Południe

Prace projektowe zbliżają się do końca. Poziom zaawansowania sięgnął 93,1 proc. W przypadku zaawansowania rzeczowego budowa znajduje się jeszcze na wczesnym etapie. Postęp wynosi zaledwie 9,89 proc. W lipcu trwało m.in. oczyszczanie terenu z karpin po wycince, wymiana gruntu, wykopy pod przyszłe fundamenty czy przebudowa wodociągu. W niektórych miejscach prowadzone są już prace przy budowie nasypów i przepustów melioracyjnych. Widać już także pierwsze konstrukcje podpory obiektu WD-33 (w lipcu prowadzono deskowanie przed betonowaniem konstrukcji).

Na odcinku Żukowo - Gdańsk Południe wykonawca przygotuje nie tylko samą trasę (dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu i rezerwą na trzeci) z węzłami (Żukowo, Lublewo, Gdańsk Południe). W ramach kontraktu powstaną także miejsca obsługi podróżnych. Na nowym odcinku zostaną zlokalizowane MOP kategorii pierwszej. To oznacza najprostszy MOP o funkcji wypoczynkowej z sanitariatem. Nie przewidziano zaś stacji paliw, co przy obecnym skromnym zainteresowaniu oferentów w przetargach GDDKiA na stacje przy drogach szybkiego ruchu nie jest takim złym rozwiązaniem.