Węgry triumfują. Chiński gigant motoryzacyjny potwierdza nową dużą inwestycję

Jak informuje agencja Reuters, chiński gigant utworzy na Węgrzech nowe wielofunkcyjne centrum. Zadowolenia z inwestycji nie kryli obecni na czwartkowej konferencji prasowej zorganizowanej w Budapeszcie prezes i dyrektor generalny BYD Wang Chuanfu oraz premier Viktor Orbán. Założyciel koncernu stwierdził, że nowy ośrodek będzie pełnił trzy funkcje — centrum sprzedaży i obsługi posprzedażowej, ośrodek testowy oraz jednostkę odpowiedzialną za opracowanie modeli przystosowanych do potrzeb europejskiej klienteli.

REKLAMA

Zobacz wideo

BYD z gigantycznym ośrodkiem na Węgrzech. To nie pierwsza taka inwestycja w tym kraju

Dla przypomnienia, BYD zdążył już zbudować swoją pierwszą europejską fabrykę, która również ulokowana jest na Węgrzech, a dokładnie w mieście Komárom w północno-zachodniej części kraju. To właśnie w niej od kwietnia 2016 roku produkowane są elektryczne autobusy koncernu. Co więcej, obecnie trwa budowa drugiego zakładu zlokalizowanego w Szegedynie (niedaleko granicy z Rumunią i Serbią), w którym powstawać będą osobówki.

Węgry, rządzone przez Viktora Orbána, stały się ważnym partnerem handlowym i inwestycyjnym dla Chin. Orbán zaczął zacieśniać relacje z Pekinem po dojściu do władzy w 2010 roku. Jak widać, ocieplone stosunki dyplomatyczne pozwoliły zainicjować serię poważnych inwestycji ze strony chińskich przedsiębiorstw.

Chińczycy rozpychają się łokciami na europejskim rynku. BYD notuje coraz wyższe wyniki sprzedażowe

W 2024 roku BYD sprzedał w Europie około 57 tys. elektryków, co przełożyło się na 2,8 proc. udziału w rynku. Jest to jednak wynik poniżej oczekiwań firmy, która celowała w 5 proc. Mimo to, w 2025 roku marka notuje imponujące wzrosty. W kwietniu 2025 roku sprzedaż koncernu w Niemczech wzrosła o rekordowe 756 proc. rok do roku, osiągając poziom 1566 sprzedanych pojazdów. Taki wynik pozwolił prześcignął jego największego rywala - Teslę. Co ciekawe, również w Wielkiej Brytanii BYD wyprzedził amerykańskiego producenta, sprzedając w kwietniu 2511 egzemplarzy swoich elektrycznych osobówek.