Czy nowoczesne silniki benzynowe naprawdę wykluczają montaż instalacji gazowej?

Wokół instalacji LPG narosło sporo mitów. Już nieaktualnych

Starsi kierowcy wciąż pamiętają ułomności starszych generacji instalacji LPG. Choćby: ręczne przełączanie na gaz, regulację składu mieszanki za pomocą śrubokręta czy "detonujące" obudowy filtrów powietrza. Kiedyś auta jeżdżące na LPG traciły na mocy i przez wielu uważane były za samochody drugiej kategorii. Wśród wielu kierowców wciąż pokutuje taki pogląd. Zupełnie błędny, ponieważ nowoczesne instalacje gazowe nie powodują spadków mocy i nie szkodzą silnikowi. Najnowsze generacje instalacji pozwalają w pełni cieszyć się korzyściami, jakie daje jazda na LPG, a więc wymiernymi korzyściami. Niektórzy wciąż uważają, że instalacja LPG poprawnie działać może tylko ze starszymi i prostymi silnikami. Ich zdaniem bezpośredni wtrysk przekreśla możliwość jazdy na LPG. To również nieprawda.

REKLAMA

Instalacja LPG a nowoczesny silnik

Mechanicy jeszcze jakiś czas temu unikali montażu instalacji w samochodach z silnikami wyposażonymi w bezpośredni wtrysk. Dzisiaj, gdy udział silników zasilanych bezpośrednim wtryskiem sięga już kilkudziesięciu procent, sytuacja zmieniła się diametralnie.

Największą przeszkodą w nowoczesnych silnikach była specyfika pracy wtryskiwaczy. Są wkręcone do komory silnika bezpośrednio, a przez to narażone na duże przeciążenia termiczne. Jazda na samym gazie mogłaby doprowadzić do zatarcia wtryskiwaczy. Szybko jednak znaleziono rozwiązanie tego problemu – wyeliminowano go poprzez dotrysk benzyny. W razie potrzeby do komory silnika trafia niewielka ilość paliwa, jednostka nie ma problemów z jej spalaniem, a dzięki temu wtryskiwacze są poprawnie chłodzone. LPG może działać w pełnym zakresie pracy silnika, zarówno na wolnych obrotach jak i przy maksymalnym obciążeniu. Problematyczne było także precyzyjne wyregulowanie dawki, w szczególności podczas pracy na biegu jałowym. Nowoczesne układy LPG komunikują się z elektroniką samochodu, potrafią szybko odczytywać jej polecenia i na nie reagować.

Kierowca nie musi się niczym przejmować podczas jazdy

Tak jak wspomnieliśmy, wrażliwość wtryskiwaczy została wyeliminowana poprzez dotrysk benzyny. Na wolnych obrotach jak i przy większych obciążeniach sterownik jedynie dotryskuje paliwo benzynowe w określonych dawkach obliczonych przez specjalny algorytm sterownika. Przełączanie między zasilaniem gazem a benzyną dokonuje się automatycznie, a kierowca nie musi się niczym przejmować.

Jako przykład możemy podać system oparty o jednostkę sterującą o oznaczeniu STAG 400 DPI. Komputer zapewnia precyzyjne dawkowanie gazu w pełnym zakresie obrotów, stabilną pracę motoru oraz ograniczony pobór benzyny. Sterownik jest też bezpieczny dla wtryskiwaczy. Brak negatywnego wpływu został potwierdzony długodystansowymi testami. Sterownik STAG 400 DPI jest dedykowany najczęściej spotykanym silnikom z bezpośrednim wtryskiem na rynku. Świetnie współpracuje z nowoczesnymi silnikami samochodów najpopularniejszych marek nad Wisłą. Między innymi: Volkswagena, Audi, Hyundaia, Kii, Mazdy czy Toyoty.

Skoro dotryskiwana jest benzyna, to czy to się opłaca?

Instalacja LPG w samochodzie to wymierne oszczędności dla naszego portfela. Wiele osób martwi się, że specyfika pracy instalacji współpracującej z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem (dotrysk benzyny) niweluje tę zaletę. W końcu podczas jazdy musimy płacić i za gaz, i za benzynę. To prawda, ale trzeba pamiętać, że zawartość benzyny w mieszance jest bardzo niska i maksymalnie dochodzi zwykle do 20-25 proc. W najnowszych instalacjach zużycie benzyny na 100 km to zwykle od 1 do 2 litrów.

Na stacji benzynowych tego nie odczujemy, ponieważ samochód podczas jazdy i tak zużywa przede wszystkim znacznie tańszy gaz. Dopłata 4,50-9 zł na każde 100 km to mała cena za bezawaryjną instalację LPG. Jak podaje serwis e-petrol średnia cena LPG w Polsce nie przekracza 2 zł. Benzyna 95 znacznie podrożała i kosztuje od 4,42 do 4,53 zł na litr. Co więcej, zapowiadane są kolejne podwyżki cen.

Nowoczesny silnik również pozwala na oszczędzanie

Instalacje LPG z dotryskiem benzyny są coraz bardziej popularne i świetnie współpracują z silnikami z bezpośrednim wtryskiem, zapewniając bezawaryjną jazdę. Co ważne dla kierowcy, nie musi się on niczym przejmować (system samodzielnie wszystkim steruje), a podczas jazdy nie czuć żadnej różnicy w pracy silnika czy osiągach samochodu. Takie instalacje są trochę droższe i zużywają niewielkie ilości benzyny, zwrócą się więc później niż LPG w starszym silniku, ale jeśli często jeździcie samochodem, to oszczędności i tak będą spore.

Przestrzegamy jednak przez pozornymi oszczędnościami. Poprawne działanie układu zapewnia tylko instalacja LPG uznanego producenta i jej montaż w renomowanym warsztacie.