Hybrydy są coraz popularniejsze. Czy warto je "gazować"?

Hybryda w gazie? Brzmi nieprawdopodobnie, ale to doskonały sposób na ekstremalną oszczędność. Samochód z napędem hybrydowym już sam w sobie jest bardzo ekonomiczny. Jeśli jednak zamontujemy w nim instalację LPG, oszczędności mogą nas zaskoczyć. Bo w takiej sytuacji dosłownie nie da się jeździć taniej.

Samochody hybrydowe to póki co najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia ekonomii, ekologii i praktyczności. Auta stricte elektryczne wciąż borykają się z pewnymi problemami - ograniczona pojemność baterii, długi czas ładowania, czy niepełna dostępność ładowarek. Dlatego obecne czasy możemy uznać za okres przejściowy, idealny wręcz dla napędów hybrydowych. Takie pojazdy umożliwiają chwilowe poruszanie się w trybie bezemisyjnym (choć niektóre modele typu plug-in potrafią przejechać nawet kilkadziesiąt kilometrów bez uruchamiania jednostki spalinowej), nie rezygnując jednocześnie z praktyczności podczas dalszych podróży. Tę praktyczność można jeszcze zwiększyć przez montaż instalacji gazowej.

Warszat STAG, instalacja LPG Stag

Hybryda w gazie

Producenci samochodów hybrydowych przeprowadzili badania dotyczące sposobu eksploatacji takich pojazdów. Wynika z nich, że podczas jazdy po mieście samochody hybrydowe mniej więcej połowę przejeżdżanych odległości pokonują na prądzie. Silnik elektryczny doskonale spisuje się podczas spokojnego przyspieszania, ale także oferuje układ odzyskiwania energii, który działa szczególnie podczas hamowania. Dzięki temu nawet połowę dziennego dystansu możemy pokonać z wyłączonym silnikiem spalinowym, a zatem w trybie bezemisyjnym. To podstawowy powód, dla którego samochody hybrydowe mogą pochwalić się tak niskim zużyciem paliwa oraz znikomymi ilościami emitowanych szkodliwych substancji. Jeśli jednak takie oszczędności to za mało, można pokusić się o montaż instalacji gazowej.

Toyota Corolla Hybrid z instalacją LPG STAG

Ile "pali" hybryda z instalacją LPG?

Samochody hybrydowe mogą poruszać się zarówno w trybie spalinowym jak i elektrycznym. Wszystkim steruje komputer, który odpowiednio uruchamia poszczególne źródła napędu. W konwencjonalnej hybrydzie paliwem jest benzyna, a w wariancie zasilanym gazem – benzyna lub gaz LPG (rodzajem podawanego paliwa zarządza specjalny sterownik). I właśnie tu znajdujemy główną oszczędność. Litr gazu kosztuje około 2,4 zł, a litr benzyny – dwa razy więcej. Średnie zużycie paliwa zależy od rodzaju samochodu, silnika oraz sposobu jazdy kierowcy, ale eksploatacja samochodu z instalacją LPG zawsze będzie bardziej opłacalna, niż auta z konwencjonalnym napędem.

Zatankowanie do pełna zbiornika gazu o pojemności 35 litrów kosztuje około 80 zł. Zużycie gazu jest uzależnione od rodzaju samochodu, jego obciążenia czy sposobu jazdy kierowcy. Jednak Toyota Corolla z silnikiem 1.8 o mocy 122 KM z instalacją gazową firmy STAG zużywa w mieście około 5,5 litra gazu. Zatem na samym LPG przejedziemy ponad 600 kilometrów. Jeśli również benzynę uzupełnimy "pod korek", możemy zapomnieć o wizytach na stacji benzynowej na dobre 1200 kilometrów.

STAG, Toyota Corolla Hybrid z instalacją LPG Zuzanna Krzyczkowska

Czy to się opłaca?

Koszt instalacji gazowej do samochodu hybrydowego (np. do wspomnianej Toyoty Corolli), to około 2 900 zł. Patrząc na bardzo niskie koszty eksploatacji (100 km przejedziemy za około 12-13 zł, czyli ekwiwalent 2,5 l benzyny), wydatek ten zwróci się dość szybko. Warto jednak pamiętać, by decydując się na montaż instalacji gazowej, wybrać cały osprzęt od jednego producenta. Gwarantuje to niezawodność, kompatybilność podzespołów, a w razie czego także pełną gwarancję.

Toyota Corolla Hybrid z instalacją LPG STAG