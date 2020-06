Kupujemy instalację LPG. Dlaczego warto dobierać cały osprzęt u jednego producenta?

W dzisiejszych czasach coraz bardziej troszczymy się o los naszej planety. Szukamy ekologii, a jeśli idzie ona w parze z ekonomią - tym lepiej. Takim rozwiązaniem jest montaż w samochodzie instalacji gazowej. Pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze i pokonywać wiele kilometrów niższym kosztem, niż przy wykorzystaniu benzyny, ale także jest bardziej ekologiczne.

REKLAMA

Warszat STAG, instalacja LPG Stag

Choć instalację gazową w aucie zakładamy głównie po to, żeby jeździć taniej, na samym montażu nie warto oszczędzać. Jak to mówią - kto płaci taniej, płaci dwa razy. Dlatego lepiej skompletować instalację gazową z podzespołów od jednego producenta. Wtedy mamy pewność, że posłuży nam ona przez wiele lat i nie musimy obawiać się żadnych niespodzianek.

Kompletna instalacja

Teoretycznie możemy "złożyć" instalację gazową z podzespołów pochodzących z różnych źródeł. Jednak to najprostsza droga do kłopotów nie tylko przy montażu, ale także podczas późniejszej eksploatacji. Decydując się na kompletną instalację od jednego producenta wiemy, że wszystkie elementy będą do siebie doskonale pasować. Są również zoptymalizowane pod kątem pracowania w jednym układzie, co przekłada się na trwałość i brak usterek podczas eksploatacji.

Instalacja LPG, Stag Stag

Brak komplikacji przy montażu

Kolejnym plusem wynikającym z wyboru pełnej instalacji od jednego producenta, jest ukłon w stronę warsztatu, który będzie ją montował w naszym samochodzie. Bo w tej kwestii warto zaufać profesjonalistom. Zakładanie instalacji gazowej w szopie przysłowiowego pana Kazia może i będzie tanie, ale wrócimy do początku tego tekstu - kto płaci taniej, płaci dwa razy. Specjalistyczny warsztat to gwarancja prawidłowego montażu.

Części od jednego producenta są przystosowane do wspólnego montażu i po prostu do siebie pasują. Mechanik nie będzie musiał głowić się nad dopasowaniem do siebie poszczególnych elementów. Korzystanie z jednej, kompletnej instalacji będzie więc znacznie prostsze niż dopasowywanie do siebie różnych komponentów.

Warsztat STAG STAG

Gwarancja

Wybór kompletnej instalacji gazowej od jednego producenta ma jeszcze jedną zasadniczą zaletę - gwarancję. Jeśli korzystamy z pełnego zestawu części możemy liczyć na pełną gwarancję. W niektórych przypadkach producent nawet ją wydłuża. Przykładowo producent instalacji STAG daje możliwość wydłużenia gwarancji instalacji do nawet 8 lat (w zależności od rodzaju sterownika) i to bez limitu przebiegu.

Niezależnie od powodu, dla którego montujemy w swoim aucie instalację gazową, warto przestrzegać kilku zasad. Nikt nie chce zainwestować pieniędzy i później tego żałować. Aby montaż i późniejsza eksploatacja instalacji LPG przebiegała wzorowo, najlepiej wybrać ją od jednego producenta. Większość z nich bez problemu oferuje gotowe zestawy, więc to także najprostsza z opcji. Po prostu przychodzimy i mówimy "poproszę instalację do takiego-i-takiego samochodu", a nie tracimy czasu na wyszukiwanie poszczególnych elementów. Takie rozwiązanie jest więc nie tylko najbezpieczniejsze, ale i najprostsze.

Instalacja LPG, Stag Stag