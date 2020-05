Instalacja LPG - czy to się opłaca? Sprawdzamy

Wśród kierowców krąży pełno fałszywych mitów. Część z nich dotyczy instalacji LPG. Powodem są złe wspomnienia związane z instalacjami gazowymi sprzed wielu lat. Druga przyczyna błędnych informacji to negatywne doświadczenia wynikające z prób oszczędności za wszelką cenę. Za takie trzeba uznać montaż najtańszych urządzeń w amatorskich warsztatach. Tymczasem poprawny montaż nowoczesnej instalacji LPG jest najlepszym sposobem na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu. Taka inwestycja zwróci się szybciej, niż się niektórzy spodziewają, ale pod kilkoma warunkami.

Po pierwsze: instalacja wysokiej jakości

Koszt nowoczesnej instalacji LPG marki STAG to około 2500-3000 zł w zależności od modelu samochodu oraz typu instalacji gazowej. Od momentu założenia instalacji LPG wydatki na paliwo zmniejszą się o około 40-45 proc. Nawet chwilowy niski koszt benzyny i oleju napędowego nie powinien zniechęcać kierowców do przejścia na jeszcze tańsze paliwo. Przecież instalacja LPG pracuje przez całe życie samochodu, a przeciętny czas użytkowania auta przez jednego właściciela to 4 lata.

Po drugie: kupuj na dogodnych warunkach

Rozważając konwersję na gaz warto zorientować się nie tylko w cenie montażu instalacji, ale i promocjach oferowanych przez producenta we współpracujących z nim sieciach warsztatów. Producenci markowych instalacji, często organizują różnego rodzaju akcje sprzedażowe. Dzięki nim można obniżyć jednorazowy wydatek albo wybrać zakup na raty z zerowym oprocentowaniem.

Taką promocję właśnie rozpoczyna białostocki producent systemów gazowych STAG i uruchamia raty 10 razy 0%. Dzięki temu montaż nowoczesnej instalacji spłacany jest z oszczędności uzyskanej z powodu różnicy cen paliw, bez angażowania dodatkowych pieniędzy. Z atrakcyjnego finansowania bez żadnych dodatkowych kosztów można skorzystać w ponad 200 Autoryzowanych i Rekomendowanych Serwisach STAG.

Średni koszt montażu instalacji STAG to ok. 2900 zł. W podziale na 10 rat 0% miesięczny koszt wyniesie 290 zł. To znaczy, że zysk dzięki tankowaniu LPG będzie większy od raty za instalację. A zatem inwestycja w zmianę paliwa spłaci się sama, a nawet zarobimy na niej już w czasie pierwszego tankowania.

Po trzecie: samochodem trzeba jeździć

Drugim ważnym czynnikiem przy podjęciu decyzji o montażu instalacji LPG powinny być uzyskiwane przebiegi. W przypadku typowych przebiegów 1500-2000 km miesięcznie (taka jest średnia europejska) inwestycja w instalację zwróci się już po pierwszym roku eksploatacji. Kolejne lata oznaczają czysty zysk. Tak jest jeśli weźmiemy pod uwagę zwyczajnego kierowcę jeżdżącego samochodem prywatnie i niezbyt dużo.

Właściciele i użytkownicy, dla których samochód stanowi narzędzie pracy, osiągają znacznie większe przebiegi, dlatego w ich przypadku oszczędność będzie jeszcze większa i rozpocznie się już po kilku miesiącach jazdy. Poza tym osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczyć część lub nawet cały koszt zakupu od płaconych podatków, bo jest kosztem uzyskania przychodu. To dodatkowy plus.

Inwestowanie w montaż instalacji nie ma sensu wyłącznie w przypadku kierowców, którzy korzystają z samochodu sporadycznie i osiągają bardzo niskie przebiegi. W ich sytuacji zakładanie instalacji LPG ma pewne zalety, ale zakup zamortyzuje się znacznie później.

Instalacja LPG fot. AC S.A.

Przy sprzedaży auta zwróci się część kosztów

Kierowców, którzy się na to zdecydują, kolejna oszczędność czeka przy sprzedaży pojazdu. Wbrew pozorom auta z profesjonalną instalacją LPG są poszukiwane na rynku używanych samochodów i osiągają znacznie lepsze ceny. Warunkiem jest jedynie dobry stan techniczny, który wynika z regularnych przeglądów. Nowy nabywca chętnie wybierze takie auto, bo wie że nie musi ponosić kosztu montażu instalacji LPG, a eksploatacja będzie tańsza od pierwszego kilometra.

Oczywiście wciąż są osoby, które obawiają się awarii silników, wysokich kosztów serwisu i innych nieoczekiwanych wydatków w czasie użytkowania tak wyposażonego samochodu, ale to mit. Takie zagrożenia nie występują w przypadku zakupu nowoczesnej instalacji STAG i montażu w partnerskim serwisie jej producenta AC S.A., a użytkowanie samochodu jest równie komfortowe, co wcześniej.

LPG się opłaca. Montaż takiej instalacji jest oszczędnością dla prawie każdego kierowcy. Niezadowoleni będą tylko użytkownicy jeżdżący bardzo mało i Ci, którzy próbują oszczędzać na każdym elemencie od samego początku. Bo jak mówi przysłowie - chytry traci dwa razy