Nie tylko do miasta, czyli co skrywa nowy Ford Puma

Ford Puma powrócił. W nowych szatach, bo już nie jako sportowe coupe, a mały i zadziorny SUV. Z długością 4,2 metra wpisuje się w szeroko pojęty segment miejskich SUV-ów i crossoverów. Dokładnie wymiarom, silnikom i wszystkim szczegółom nowego Forda Puma przyjrzeliśmy się w poprzednim materiale. Dzisiaj sprawdzimy, dlaczego nowa Puma wymyka się słowom „miejska” i „mała”.

REKLAMA

Bagażnik, który zmienia zasady gry

Ford Puma deklasuje rywali bagażnikiem. Pomieści aż 457 l, co jest absolutnym rekordem w klasie. Jest nie tylko ogromny, ale też bardzo sprytnie zaprojektowany. Pozwala na przewiezienie przedmiotów o szerokości 1 metra. Tylne siedzenia można złożyć w stosunku 60/40 lub też złożyć je całkowicie w celu zwiększenia przestrzeni na bagaż (nawet do 1216 l). Puma jest wyposażona w elastyczną osłonę przestrzeni za tylnym siedzeniem, która nie jest przymocowana do drugiego rzędu siedzeń i unosi się wraz z klapą bagażnika, dzięki czemu zmienia swoje położenie. W ten sposób nie zabiera miejsca na większe przedmioty. Co więcej, bagażnik jest zamykany i otwierany elektrycznie, a można zrobić to bezdotykowo. W tej klasie to rzadkość. Wystarczy przesunąć nogą pod zderzakiem, a klapa się sama otworzy.

Podłoga bagażnika ma trzy ustawienia wysokości, ale najciekawsze znajdziemy pod nią. Kryje się tam dodatkowa przestrzeń o niespotykanej w innych samochodach pojemności 80 l. MegaBox ma wyjątkowo regularne kształty, jest wykonany z kompozytu włókna szklanego, a dzięki otworowi odpływowemu w podłodze łatwo oczyścić go z brudu. Można to zrobić nawet wodą pod ciśnieniem. Oprócz powiększania przestrzeni bagażowej MegaBox pozwala na przewożenie pionowo przedmiotów o wysokości do 115 cm, np. szafek albo kwiatów doniczkowych.

Ford Puma fot. Ford

Brudne i zabłocone fotele to nie problem

Kolejna funkcjonalna innowacja to zdejmowane pokrowce z przednich i tylnych foteli. Mają zintegrowane zapięcie na zamek, dzięki czemu w razie zabrudzenia można je łatwo zdjąć i uprać w pralce co stanowi znaczne ułatwienie w codziennym użytkowaniu samochodu.

Ford Puma fot. Ford

Mały SUV, który lubi się z długimi trasami

Kompaktowe wymiary, zwinność, czujniki parkowania, kamera cofania, asystent parkowania oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym – wszystko to sprawia, że Ford Puma znakomicie czuje się w mieście i nawet w najciaśniejszej uliczce wspiera kierowcę. Jednak Puma radzi sobie równie dobrze także na drogach szybkiego ruchu. Podczas dłuższych tras docenimy cały zestaw systemów wspomagających.

Ford Co-Pilot360 obejmuje szereg technologii zwiększających komfort i radość z jazdy. Dla przykładu, inteligentny tempomat automatycznie dostosowuje szybkość jazdy w zależności od odległości do pojazdu jadącego przed Tobą. System ten potrafi nawet rozpoznawać znaki drogowe i odpowiednio dostosowywać szybkość. O bezpieczeństwo dbają także system wspomagający manewr omijania przeszkody, system ostrzegający kierowcę o zmęczeniu oraz inteligentne światła Auto High Beam.

W trasie docenimy także wyciszenie kabiny oraz świetne audio B&O Play.

Technologie z wyższej półki

Ford Puma przywiózł do segmentu miejskich SUV-ów także wyposażenie, które do tej pory kojarzyliśmy ze znacznie większymi i droższymi samochodami. Przykłady? Wspomniane nagłośnienie, które ma 10 głośników i subwoofer, przednie fotele można wyposażyć w funkcję masażu, zwykły dach zastąpić dwuczęściowym dachem panoramicznym, a przed oczami kierowca ma wirtualne zegary o przekątnej 12,3 cala.

Z kolei system multimedialny Ford SYNC3 zapewnia łączność oraz możliwość obsługiwania telefonu, odtwarzacza muzyki i systemu nawigacji dzięki poleceniom głosowym lub za pośrednictwem 8-calowego, kolorowego ekranu dotykowego. Z systemem można połączyć telefon nie tylko przez Bluetooth, ale też Apple CarPlay lub Android Auto. Co więcej, Ford Puma może być wyposażony w modem FordPass Connect2. System oferuje wiele przydatnych funkcji, w tym dostęp do WiFi 4G LTE3 nawet dla dziesięciu urządzeń oraz bieżące powiadomienia o ruchu drogowym przesyłane bezpośrednio do systemu nawigacji satelitarnej samochodu. Podczas jazdy telefon można odłożyć na wygodnej półce, którą wyposażono w indukcyjną ładowarkę - ta pozwala naładować smartfon bez kabla.

Warto też wspomnieć o aplikacji Ford Pass. Dzięki niej z poziomu telefonu można otworzyć/zamknąć samochód, a także sprawdzać poziom paliwa, przebieg, poziom ciśnienia w oponach oraz otrzymywać powiadomienia o stanie pojazdu. Po wybraniu na smartfonie celu podróży można go jednym kliknięciem przesłać do pokładowej nawigacji auta.

Ford Puma fot. Ford

Ford Puma to zdecydowanie jeden z najciekawszych SUV-ów tych rozmiarów. W tej klasie nie było dotąd tak dojrzałego, praktycznego i uniwersalnego samochodu.