Powrót podróżniczego ducha. Renault 4 Savane nie przestraszy się duktów i błota

Nazwa Savane nawiązuje do samochodów marki Renault z lat pięćdziesiątych i osiemdziesiątych, które w swoim czasie były autami przystosowanymi do jazdy po wyboistych drogach. W 1986 roku Savane było specjalną wersją Renault 4, cechującego się prostą konstrukcją i wszechstronnością zastosowań. Teraz koncepcja pojazdu nadającego się do poszukiwania przygód powraca we współczesnej, w pełni elektrycznej odmianie Renault 4 E-Tech.

Podwyższone zawieszenie i szerszy rozstaw kół

Renault 4 Savane 4x4 Concept ma prześwit wyższy o 15 mm w porównaniu do standardowej wersji Renault 4 E-Tech electric, w której parametr ten wynosi 181 mm. Model jest wyposażony w dedykowane 18-calowe obręcze o nazwie Savane z oponami Goodyear UltraGrip Performance+ w rozmiarze 225/55 R18. Rozstaw przednich i tylnych kół poszerzono z każdej strony o 10 mm.

Stale aktywny napęd na cztery koła

Samochód koncepcyjny powstał na tej samej platformie AmpR Small opracowanej dla pojazdów elektrycznych segmentu B, na której budowane jest już seryjne Renalt 4 E-tech. Najważniejsza informacja na temat Renault 4 Savane 4x4 Concept dotyczy zastosowania w konstrukcji napędu na cztery koła, z którego można stale korzystać dzięki drugiemu silnikowi elektrycznemu na tylnej osi. Pojazd za sprawą tego rozwiązania znaczne lepiej poradzi sobie w błotnistym, zaśnieżonym i nieutwardzonym terenie, w porównaniu z przeznaczoną do seryjnej produkcji odmianą z napędem przedniej osi.

Wyjątkowe cechy stylistyczne

Nadwozie koncepcyjnego Renault 4 Savane pokryto lakierem w nowym zielonym odcieniu Vert Jade, którego elegancki charakter podkreślają czarne, błyszczące zderzaki i nadkola. Umieszczona na dachu dekoracja na drukowanej tkaninie, stanowiąca wariację opartą na motywie pikseli, wzmacnia efekt kamuflażu. Klasyczne odboje przednich i tylnych zderzaków zastąpiono nowymi elementami o właściwościach amortyzujących. Na boku pojazdu widnieje charakterystyczne logo 4Savane, natomiast tylną klapę zdobi napis 4x4.

We wnętrzu zamontowano fotele pokryte tkaniną o nazwie "textile refined" w kolorze głębokiego brązu. Tym samym materiałem obszyto deskę rozdzielczą. Pikowany motyw utrzymany w różnych odcieniach brązu na górnej części oparcia, złożony z cyfr 4, wprowadza graficzny akcent. Wzór pepitki na oparciach foteli i bocznych podparciach dodaje wykończeniu elegancji. Tkanina na desce została ozdobiona przeszyciami w odcieniach brązu, które przebiegają poziomo przez część paneli drzwi kierowcy i pasażera. Wisienką na torcie jest podświetlane logo 4Savane na ozdobnej listwie deski. Czy wersja Savane doczeka się produkcji? Na ten moment tego nie wiadomo. W artykule wykorzystano zdjęcia producenta.