Kolejna obietnica dotycząca Tesli Cybertruck została właśnie złamana

Tesla Cybertruck miała się stać hitem. To miał być nowy koń pociągowy sprzedaży marki. Przedstawiciele marki pękali z dumy, opowiadając o milionie zamówień w przedsprzedaży. Niestety jak to w przypadku Tesli bywa, z samochodem było kilka dość poważnych problemów. A pierwszym okazało się długie wdrażanie do produkcji.

Cybertruck sprzedaje się tak dobrze, że aż Tesla zrobiła wyprzedaż rocznika

Ostatecznie Cybertruck wylądował w salonach pod koniec 2023 r. Rozpoczęła się oficjalna sprzedaż auta, ale głównie na rynku amerykańskim. Pick-up Tesli nie ma szans na sprzedaż np. w Europie. Auto nie spełnia bowiem wymogów homologacyjnych... Kolejnym problemem Tesli okazało się niskie zainteresowanie.

Milion kierowców zainteresowanych Cybertruckiem się rozpłynął. Szybko okazało się, że amerykańska marka nie ma tak dużej bazy klientów. W 2024 r. udało się znaleźć nabywców na niespełna 39 tys. pojazdów. Klientów było na tyle mało, że w 2025 r. modele z poprzedniego rocznika trafiły na wyprzedaż... Po prostu nie udało się sprzedać ich wszystkich.

Cybertruck miał pokonać 500 mil na ładowaniu. Pokonuje 210 mil

Czemu kierowcy nie chcą Cybetrucków? Powodów jest kilka. Na początek warto wspomnieć o cenie. Bazowa wersja początkowo kosztowała 74 tys. dolarów. To daje nieco ponad 280 tys. zł. Za tą kwotę auto może pokonać na jednym ładowaniu jakieś 325 mil. 350 mil cennikowo. W rzeczywistości właściciele są w stanie pokonać mniej więcej 210 mil. Musk zapowiadając Cybertrucka, mówił natomiast o zasięgu wynoszącym jakieś 500 mil. I w tym punkcie dochodzimy do sedna.

Rzeczywisty zasięg o połowę niższy od zapowiadanego to pierwsze z rozczarowań. Aby nieco złagodzić jego smak, Tesla zapowiedziała dodatkową baterię stanowiącą rodzaj range extendera. Akumulator miał zwiększyć "cennikowy" zasięg auta z 325 do 470 mil. Tesla zaczęła zbierać zamówienia na dodatkową baterię. Brała również depozyty wynoszące 2000 dolarów. Dziś pieniądze zacznie zwracać. Bo oficjalnie potwierdziła w mailach do klientów, że range extendera nie będzie.

Range extender do Cybertrucka przegrał z sytuacją Tesli

O sprawie wiadomości przesłanych do klientów donosi serwis Motor1. Redakcja wskazuje również na rozczarowanie właścicieli Cybertrucków. Czemu Tesla zdecydowała się na taki krok? Pewnie głównym faktorem jest coraz trudniejsza sytuacja finansowa firmy. Jej kapitalizacja zmniejsza swoją wartość dosłownie z godziny na godzinę. A sprzedaż? Tu dane są jeszcze bardziej tragiczne. Tesla mogła zatem postanowić skupić swoje prace na produktach, które okażą się bardziej wolumenowe i pozwolą na szybkie odwrócenie trendu spadkowego. Range extender widocznie takiej gwarancji nie dawał.