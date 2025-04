Rafał Brzoska ma pomysł, jak poprawić sprzedaż elektryków. Uprościć i przyspieszyć

Kierowca ma miejsce w garażu podziemnym pod blokiem? To zatem idealna przestrzeń na montaż ładowarki do elektryka. Tyle w kwestii pozorów. Bo rzeczywistość osób, które chciałyby przesiąść się na auto zeroemisyjne i dysponują własnym garażem, jest zdecydowanie mniej optymistyczna. Takie inicjatywy często są ograniczane przez wspólnoty.

Wspólnoty miesiącami przeciągają sprawy ładowarek. To zniechęca kierowców

Wspólnoty mieszkaniowe boją się elektryków ładujących się w garażach. Boją się ich pożarów i zniszczenia budynków. Dlatego, choć nie ma przepisów, które zakazywałyby montowania ładowarek w halach, stosowne zapisy często pojawiają się w regulaminach wspólnot. Zapisy takie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Wtedy jednak kierowca staje przed kolejnym wyzwaniem. Musi przeprowadzić audyt energetyczny bloku i czekać na opinię wspólnoty. A wspólnota zazwyczaj przeciąga wydanie decyzji na tyle, na ile może. Sprawy ciągną się miesiącami. Mimo iż przeszkód prawnych czy technicznych nie ma...

Rozwlekłość postępowania i tak naprawdę konieczność walki o własną ładowarkę sprawia, że kierowcy coraz częściej porzucają plany. Coraz częściej wraz z planami posiadania własnego punktu ładowania, porzucają też plan posiadania własnego auta elektrycznego lub hybrydowego plug-in. To może zatem hamować rozwój elektromobilności. Rafał Brzoska Foundation to właśnie chce zmienić.

Ekspertyza i 30 dni na decyzję. Nowe przepisy muszą być precyzyjne

Rafał Brzoska ma prosty pomysł. Chodzi o to, że proces starania się o ładowarkę w garażu podziemnym, musi zostać sformalizowany. Przepisy powinny wskazać konkretny tok postępowania i przede wszystkim określić ustawowy termin. Pomysł jego fundacji jest zatem prosty. Namawia ona do przegłosowania przepisów, które nakazywałyby przeprowadzenie ekspertyzy instalacji w bloku na koszt wnioskodawcy. Po jej wydaniu czas na podjęcie decyzji w sprawie montażu ładowarki nie mógłby przekroczyć 30 dni. "Jeśli nie ma realnych przeciwwskazań, można instalować ładowarkę" – podsumowuje fundacja Brzoski.

Czemu walka o własne ładowarki kierowców jest tak ważna? Bo tak naprawdę to ona może się stać czynnikiem, który będzie stymulował rozwój elektrycznej wersji motoryzacji w Polsce. Bo prąd z własnej ładowarki będzie zdecydowanie tańszy niż ten, pobrany z publicznego punktu obsługiwanego przez prywatnego operatora. A tylko za sprawą taniego prądu kierujący mogą odkryć prawdziwe oszczędności płynące z eksploatacji auta elektrycznego.