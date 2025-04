Coś drgnęło w kwestii rozwoju polskiego rynku motoryzacyjnego. Ważna decyzja sieci hoteli

Właściciele samochodów elektryczny nie zawsze mają łatwe życie. Podróżując po kraju, mogą się natknąć na białe pola bez ładowarek albo trafić do hotelu, w którym ładowanie baterii odbywa się z... gniazdka. I trwa kilkadziesiąt godzin. Drugi ze scenariuszy postanowił zmienić Powerdot. A wszystko za sprawą partnerstwa z AccorInvest, czyli właścicielem i operatorem hoteli w Europie.

Ładowarka 100 kW w hotelu to rzadkość. Powerdot piecze dwie pieczenie na jednym ruszcie

Początek współpracy firm jest raczej oszczędny. Mimo wszystko obejmuje 12 hoteli w Polsce. Na mocy porozumienia w obiektach AccorInvest pojawią się ładowarki uzupełniające zapasy prądu w aucie z mocą dochodzącą do 100 kW. Tak wysoki wskaźnik stanowi rzadkość w polskich hotelach. Na początek na liście pojawią się obiekty zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

Stacje 100 kW montowane w hotelach umożliwią naładowanie przeciętnego pojazdu elektrycznego w czasie ok. 30 minut. W tyle powróci mu 80 proc. pojemności baterii. Z możliwości tej będą mogli skorzystać tylko goście obiektu? No właśnie nie. Partnerstwo zakłada bowiem, że Powerdot postawi ładowarki, a AccorInvest sprawi, że punkty staną się ogólnodostępne. Będą z nich mogli korzystać także kierowcy spoza listy gości hotelowych.

Oczywiście polski wymiar współpracy Accorinvest oraz Powerdot to pierwszy z rozdziałów. Stanowi tak naprawdę element kooperacji firm na rynkach Portugalii, Hiszpanii oraz Francji. W jej wyniku stacje ładowania powstały tam lub są w trakcie budowy w 120 lokalizacjach.

Hotelowe ładowarki będą dostępne dla wszystkich. Płatność kartą lub przez aplikację partnerską

Pierwsza ładowarka Powerdot pojawi się przed hotelem z sieci AccorInvest w 2027 r. Każde urządzenie będzie wyposażone w złącza CCS do szybkiego ładowania pojazdu oraz gniazdo AC. Punkty zaoferują szereg możliwości płatniczych. Kierowca będzie mógł uiścić opłatę za pobrany prąd za pomocą karty płatniczej, kodu QR lub programu innego dostawcy. Urządzenia będą widoczne m.in. dla klientów Elocity, Shell Recharge, DCS, Plugsurfing, Green Way czy Chargemap. Drogę do punktów ładowania mają z kolei podpowiadać nawigacje pokładowe w takich modelach, jak BMW, MINI czy KIA.

Współpraca z AccorInvest otwiera nowy rozdział w rozwoju infrastruktury ładowania w Polsce. Tworzymy stacje dla pojazdów elektrycznych w centrach miast, gdzie z uwagi na istniejącą zabudowę oraz inne ograniczenia urbanistyczne, możliwości budowy nowych urządzeń, a co za tym idzie dostępność usługi ładowania, są ograniczone – mówi Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.