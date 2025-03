MG Motor pokazało nową generację swojego międzynarodowego przeboju

MG4 to pięciodrzwiowy hatchback przeznaczony dla pięciu osób, sytuowany w kompaktowym segmencie C. Auto wprowadzone do produkcji w 2022 roku jest pojazdem w pełni elektrycznym, występującym w kilku wersjach, z różnymi wariantami pojemności akumulatora trakcyjnego oraz mocy silnika. Model ten był jednym z pierwszych nowoczesnych chińskich pojazdów elektrycznych, który odniósł międzynarodowy sukces. Cena tego samochodu nie odstrasza, a to przekłada się na coraz częstszą jego obecność tego na drogach krajów Europy.

Wygląd MG4 został całkowicie zmieniony

Kolejna generacja MG4 jest wyraźnie zmodernizowanym samochodem. Już na pierwszy rzut oka widać, że od strony stylistycznej auto zostało całkowicie przeprojektowane. Nadwozie nie przypomina w niczym obecnego modelu. Styliści zrezygnowali z ostrych linii i agresywnego wyrazu pasa przedniego. Zagięcia i krzywizny ustąpiły gładkim przetłoczeniom i obłościom. Reflektory i niektóre detale przypominają wzorem elementy flagowego Cyberstera, który jest w pełni elektrycznym roadsterem. Z tyłu uwagę przyciąga listwa świetlna zespalająca lampy o unikalnym wzorze, z sygnaturą świetlną w kształcie strzały.

Nowe MG4 nieco urosło w porównaniu z wersją, którą ma zastąpić. Nadwozie mierzy 4395 mm długości, 1842 mm szerokości i 1551 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2750 mm. Samochód jest więc o 108 mm dłuższy, 6 mm szerszy i 35 mm wyższy od pierwszej generacji, przy rozstawie osi zwiększonym o 45 mm. Klienci otrzymają do wyboru nowe wzory obręczy kół ze stopów lekkich. Niestety, wciąż w tajemnicy jest utrzymywany design wnętrza.

163 konie podstawowej mocy

Elektryczny MG4 otrzyma nową baterię wykonaną w technologii LFP (litowo-żelazowo-fosforanowa). Jej pojemność na ten moment jest jednak tajemnicą, podobnie jak wiele innych ważnych danych technicznych. Wiadomo, że w podstawie pojazd będzie napędzany pojedynczym silnikiem o mocy 163 KM (120 kW), co wystarczy, aby rozpędzić go do maksymalnej prędkości 160 km/h. Dla porównania, poprzednik w wersji bazowej był wyposażony w silnik o mocy 170 KM (125 kW), za to ważył 1641 kg, podczas gdy masa własna następcy wynosi 1485 kg. Z czasem oferta powiększy się o dodatkowe warianty, w tym wersję napędu XPower z dwoma silnikami elektrycznymi i większym akumulatorem.