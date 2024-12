Światowy hit w nowej wersji Juniper. Auto będzie produkowane w najlepszej fabryce koncernu

Tesla model Y w 2023 r. była jednym z najchętniej wybieranych elektryków na świecie. Sprzedała się w ilości wynoszącej 1,23 mln sztuk. To stanowiło wzrost aż o 64 proc. Tesla dostrzegła sukces swojego SUV-a i postanowiła kuć żelazo, póki gorące. Marka właśnie zdecydowała się na lifting modelu. Produkcja nowej wersji wystartuje w styczniu.

Zobacz wideo Nowa Tesla Model 3 - jest lepsza, niż myślałem, ale nie jest idealna [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Tesla Model Y Juniper z istotnymi zmianami w roczniku 2025

Modernizacja Modelu Y nie jest gruntowna, ale i tak największa w historii tego samochodu. Tesla postawiła na nowy pas przedni z nowymi reflektorami, bardziej wyciszone wnętrze oraz zmodernizowany wygląd kolumny kierowniczej. Na zdjęciach prezentujemy aktualny model Tesli Model Y, bo oficjalny wygląd jego następcy wciąż nie został ujawniony. W sieci krąży mnóstwo mniej lub bardziej udanych renderingów, ale nie wiadomo, ile mają wspólnego z rzeczywistością. Co te zmiany mają na celu? Tesla twierdzi, że chodzi o komfort podróżowania i opory powietrza. Pojazd ma się stać bardziej aerodynamiczny, a przez to ma oferować większy zasięg.

Nietrudno odnieść wrażenie, że Tesla podczas liftingowania Modelu Y poszła tropem niemieckim. Tak właściwie przypudrowała nosek auta. Ciężko tu mówić o zasadniczych zmianach. Jest to o tyle dziwne, że w 2025 r. SUV aż prosiłby się o mocniejszą ingerencję. W końcu będzie oferowany na rynku już od 5 lat. To w warunkach europejskich więcej, niż połowa cyklu życia modelu. Tylko czy właściciela Tesli – Elona Muska to interesuje? Pewnie nie do końca. Idealnie obrazuje to Model S, który jest oferowany od 2012 r. Liftback segmentu E ewidentnie goni Fiata 500 pod względem długości cyklu produkcyjnego...

W tym punkcie warto dodać jeszcze jedną rzecz. Sukces Modelu Y w 2023 r. wynika z połączenia kilku udanych elementów. Pierwszym jest wizerunek marki, drugim jego możliwości techniczne, ale jest jeszcze coś, co zagwarantowało Tesli Model Y globalny suckes. Duże zainteresowanie elektrycznym SUV-em pobudziła Tesla, wielokrotnie obniżając ceny tego modelu. Dziś za model bazowy trzeba zapłacić 204 990 zł. Lifting zachowa atrakcyjną wycenę czy może stanie się okazją do podwyżek? To niestety pokaże dopiero premiera auta. Pewnie na początku będzie nieco droższe, aby zbadać potencjalny popyt i wykorzystać głód nowości, który odczuwają wyznawcy amerykańskiej marki. Poza tym od niedawna cenę Tesli Model Y w Europie podwyższa jeszcze jeden czynnik.

Gdzie będzie produkowana Tesla Model Y po liftingu? W najlepszej fabryce tej marki

Produkcja modelu po modernizacji wystartuje w styczniu 2025 r. w fabryce Gigafactory Szanghaj w Chinach. Są to kluczowe zakłady produkcyjne dla strategii amerykańskiej firmy. Kluczowe, bo produkują pojazdy nie tylko na rynek zewnętrzny, ale również na eksport. To z Szanghaju Modele Y trafiają m.in. do Europy. To oznacza jedno. Tesle Model Y sprzedawane w Europie będą objęte dodatkowymi karnymi cłami nałożonymi przez unijne władze na elektryki produkowane w Państwie Środka, niezależnie od tego, czy są chińskiej marki. Na szczęście w przypadku Tesli z Chin kara jest stosunkowo niska, bo po wielu negocjacjach została ustalona na poziomie 7,8 proc. Razem ze standardową opłatą w wysokości 10 proc., którą są obciążone samochody importowane do Europy z Chin, stawka celna wynosi 17,8 proc. Nowe Tesle Model Y po liftingu powinny pojawić się na Starym Kontynencie w pierwszym kwartale 2025 r. Wcześniej muszą zostać wyprodukowane, a następnie dostarczone do Europy.