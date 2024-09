BYD na mistrzostwach Euro 2024. Audi w Bayernie Monachium a Cupra w FC Barcelona. Oto tylko kilka przykładów współpracy między światem piłki nożnej a koncernami samochodowymi. W tym gronie nie mogło także zabraknąć BMW, które wspiera Real Madryt. Pod koniec września zaprezentowano nową oficjalną flotę samochodów.

To już trzeci sezon, w którym piłkarze Realu Madryt będą podróżować samochodami BMW. Niemcom udało się odnieść spory sukces, gdyż Królewscy przez lata byli wierni Audi. Cztery pierścienie wspierały drużynę królewskich przez kilkanaście lat. Jeszcze kilka lat temu drużyna przemieszczała się dużymi SUVami Q7 i Q8 z silnikami diesla (m.in. Modric, Carvajal, Lucas Vázquez i Kroos). Na elektryka (Audi e-tron 55) postawił wówczas jedynie Raphael Varane, a benzynowe silniki wybrali Benzema, Courtois i sam Zinedine Zidane (wszyscy zdecydowali się Audi RS3 Sportback TFSI).

Real Madryt ma nowe samochody, Audi RS6 Avant, Zinédine Zidane Audi

A czym będą jeździć piłkarze Realu w sezonie 2024/2025? Okazuje się, że na liście dominują BMW i5 (601 KM i zasięg do 516 km), BMW i7 (moc 625 KM i 660 KM, a zasięg odpowiednio 625 km i 560 km) oraz BMW XM (hybryda z zasięgiem 88 km w trybie elektrycznym). Innymi słowy, pierwszy zespół postawił na elektryfikację. Modele z serii i5 i i7 to auta elektryczne. Ostatnim przejawem spalinowego świata jest zaś we flocie Królewskich hybrydowe BMW XM.

Real Madryt i BMW na sezon 2024/2025 BMW

Samochody piłkarskiego zespołu Real Madryt