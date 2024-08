Polska cena Opla Combo Electric. Na jednym ładowaniu przejedzie do 345 km

Nowa wersja Opla Combo Electric została wyposażona w adaptacyjne, nieoślepiające reflektory matrycowe Intelli-Lux LED. Ponadto w podstawie na pokładzie znaleźć można cyfrowy 10-calowy wyświetlacz informacyjny dla kierowcy, multimedialny system informacyjno-rozrywkowy z 10-calowym kolorowym ekranem dotykowym oraz bezprzewodowe połączenie ze smartfonem. Liczne rozwiązania wspomagania jazdy zawierają nawet 18 elektronicznych systemów wsparcia kierowcy.

Dla pięciu lub siedmiu osób

Klienci mogą wybierać spośród dwóch długości nadwozia: wersji standardowej (4,41 m) z miejscem dla maksymalnie pięciu osób oraz wersji wydłużonej Combo XL (4,76 m), która może opcjonalnie pomieścić do siedmiu pasażerów w trzech rzędach. W razie potrzeby Combo Electric oferuje dodatkową elastyczność dzięki trzem pojedynczym fotelom w drugim rzędzie. W zależności od konfiguracji siedzeń, Combo XL oferuje do 4000 litrów (do dachu i przy złożonym przednim siedzeniu pasażera) przestrzeni bagażowej. Otwierana szyba tylnej klapy daje szybki dostęp do górnej części bagażnika. 27 schowków w kabinie oraz dostępny jako opcja panoramiczny dach z praktycznymi schowkami nad głową oferują do 186 litrów miejsca na przedmioty codziennego użytku.

Zasięg zwiększony do 345 km

Zasilane akumulatorem elektryczne Combo Electric umożliwia cichą i lokalnie bezemisyjną jazdę na dystansie do 345 km (według WLTP1), co jest zasięgiem wyższym o około 60 kilometrów w porównaniu z wersją auta sprzed modernizacji. Poprawa zasięgu jest zasługą dalszego rozwoju całkowicie elektrycznego układu napędowego i wysoce wydajnej pompy ciepła, która pomaga oszczędzać zasięg akumulatora podczas pracy w niskich temperaturach. Pokładowa ładowarka o mocy 7,4 kW pozwala szybko naładować akumulator prądem zmiennym. Na publicznej stacji ładowania o mocy 100 kW można naładować akumulator do 80 proc. pojemności w mniej niż 30 minut.

Silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM) i momencie obrotowym 270 Nm, pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 135 km/h, która została ograniczona elektronicznie. W zależności od osobistych preferencji kierowcy mogą wybierać między trybami jazdy Eco, Normal i Power. Nowy system hamowania rekuperacyjnego można regulować na trzech poziomach odzysku za pomocą łopatek do zmiany biegów na kierownicy. Opcjonalnie auto można wyposażyć w inteligentny system kontroli trakcji "Intelli-Grip". W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.