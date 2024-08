To najszybsze ładowarki do elektryków w Polsce. Stanęły przy autostradzie A2

Grupa energetyczna Polenergia przy Autostradzie Wielkopolskiej uruchomiła chłodzone cieczą ultraszybkie ładowarki o mocy 400 kW. To jedyne w Polsce stacje ładowania pojazdów elektrycznych o tak dużej mocy. To pierwszy etap inwestycji Polenergii w rozbudowę infrastruktury wzdłuż koncesyjnego odcinka autostrady A2. Do ładowarek postawionych przy A2 na MOP Chociszewo można dojechać w 10 minut zjeżdżając z trasy ekspresowej S3, która stanowi fragment międzynarodowej trasy E65 i leży w transeuropejskim korytarzu transportowym TEN-T.

Przez miesiąc promocyjne ceny ładowania

Do końca sierpnia 2024 roku na wszystkich stacjach Polenergii obowiązuje promocja "Godziny i weekendy z OZE". Ładowanie samochodu od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-15:00 wynosi 1,39 zł/kWh dla stacji DC oraz 1,60 zł/kWh dla stacji AC. Poza wyznaczonymi godzinami obowiązuje cennik standardowy. W weekendy obie oferty są identyczne i wynoszą 1,39 zł/kWh na stacjach DC oraz AC.

Polenergia eMobility buduje gęstą sieć stacji ładowania na terenie całego kraju. Dziś do tej sieci dołącza flagowy produkt, najszybsze ładowarki w Polsce. Urządzenia o mocy 400 kW zaoferują kierowcom możliwość naładowania baterii pojazdów elektrycznych w ciągu kilkunastu minut. Dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania w zachodniej Europie to fakt. Nasz ruch jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie kierowców, którzy poruszają się po Polsce. Wierzymy, że skok technologiczny, który proponujemy naszym klientom, stanie się impulsem do dalszego, szybkiego wzrostu polskiego sektora elektromobilności

– powiedział Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Ultraszybkie ładowarki na Autostradzie Wielkopolskiej

Docelowo Polenergia postawi ładowarki EV w ośmiu punktach MOP dostępnych na koncesyjnym odcinku Autostrady A2 Świecko – Konin (Chociszewo, Rogoziniec, Dopiewiec, Konarzewo, Targowa Górka, Chwałszyce, Skarboszewo, Lądek).

Stacja ładowania firmy Ekoenergetyka

Do postawienia najszybszych ładowarek w kraju, Polenergia wybrała polskiego producenta stacji ładowania, firmę Ekoenergetyka. To dostawca nowoczesnych rozwiązań ładowania, znany klientom elektrycznych aut w całej Europie. Systemy ładowania Ekoenergetyki napędzają zeroemisyjny transport w Paryżu, Madrycie, Sztokholmie, Berlinie czy Monachium, a w Polsce – między innymi w Warszawie i Krakowie.