Nowy Volkswagen z nadwoziem Cupry. Tak to sobie Niemcy wymyślili

Samochody marki Cupra nie są oferowane w Państwie Środka. Nie przeszkadza to jednak Grupie Volkswagen w produkcji aut hiszpańskiej marki właśnie w Chinach, gdzie powstaje Cupra Tavascan oparta na platformie MEB. Pojazd wyjeżdża z fabryki zlokalizowanej w Hefei - jednej z najbardziej zaawansowanych fabryk samochodów elektrycznych Grupy Volkswagen. Teraz dowiadujemy się, że Volkswagen postanowił ubrać SUV-a coupe Cupry we własne logo i sprzedawać go w Azji.

ID. UNYX nową submarką Volkswagena

Volkswagen operujący na rynku chińskim dostosuje swoją gamę produktów do potrzeb lokalnych klientów. Powstała nowa submarka ID. UNYX, której pierwszym autem jest SUV coupe o tej samej nazwie. Model ten znany w Europie jako Cupra Tavascan wygląda delikatnie inaczej za sprawą lekko przeprojektowanego pasa przedniego z matrycowymi reflektorami LED oraz zmienionych tylnych lamp zespolonych z podświetlaną blendą. Podstawowa wersja jest napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 286 KM umieszczonym na tylnej osi. Źródłem zasilania jest akumulator o pojemności netto 77 kWh. Auto ma zasięg do 621 kilometrów (wg chińskiego standardu CLTC). Dostępna będzie również wersja z napędem na wszystkie koła z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 340 KM.

Jak informują Niemcy w komunikacie prasowym na temat tego samochodu, Volkswagen ID. UNYX jest technicznie i wizualnie dostosowany do stylu życia młodych klientów w chińskich metropoliach. W pełni elektryczny pojazd jest pierwszym Volkswagenem, który wszedł do produkcji seryjnej ze wspieranym przez sztuczną inteligencję i personalizowanym awatarem 3D w roli asystenta kierowcy. Awatara 3D można dostosować w aplikacji i zsynchronizować z HMI pojazdu. Głos awatara można skonfigurować na podstawie ludzkiego głosu i może on towarzyszyć kierowcy, np. rozmawiając z nim.

Cztery kolejne modele ID. UNYX do 2026 roku

Gama modelowa nowej submarki Volkswagena ID. UNYX ma zostać uzupełniona o cztery kolejne pojazdy w ciągu najbliższych trzech lat, oprócz prezentowanego obecnie SUV-a coupe. Będą to zarówno SUV-y, jak i sedany. Pojazdy submarki ID. UNYX są najważniejszym elementem planu Volkswagena dla Chin, który przewiduje wprowadzenie łącznie 34 nowych modeli do 2030 roku i ma na celu wzmocnienie pozycji Volkswagena jako wiodącej międzynarodowej marki na rynku chińskim. Gama produktów Volkswagena w Chinach poszerzy się o 16 nowych elektrycznych modeli ID. UNYX, 12 nowych Volkswagenów z silnikami spalinowymi i sześć nowych modeli z napędem hybrydowym plug-in.

Koncepcja sprzedaży detalicznej submarki ID. UNYX będzie opierać się na 40 ekskluzywnych salonach w 20 miastach. Potencjalni klienci mogą się zapoznać z pojazdem przy użyciu nowoczesnych technologii, takich jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.