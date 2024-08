Jak poznać auta grupy Speed? To proste, jeśli wiesz, gdzie patrzeć

Kierowcy, którym zdarza się przekraczać dozwoloną prędkość, powinni obawiać się nie tylko drogówki i fotoradarów, ale także specjalnej grupy policyjnej, której celem jest ściganie piratów drogowych. Słyszeliście o grupie Speed? Ma wysoką skuteczność, a jej funkcjonariusze poruszają się nieoznakowanymi samochodami. Jak ich rozpoznać?

Grupa Speed działa od 2018. W pierwszym roku działania odebrano 400 praw jazdy

Czym jest grupa Speed i jaka jest jej geneza? Inicjatywa powstała w 2018 roku przy Komendzie Stołecznej Policji. Zgodnie z jej założeniami funkcjonariusze mieli patrolować ulice i wyłapywać piratów drogowych. Pomysł okazał się bardzo skuteczny, więc podobne jednostki zaczęły powstawać przy każdej wojewódzkiej Policji. Dziś grupy Speed działają w całej Polsce, przeważnie w dużych miastach lub ich okolicy. Ich działalność jest bardzo skuteczna, co potwierdzają twarde dane.

W województwie lubuskim w trakcie pierwszego roku działalności funkcjonariusze grupy Speed ujawnili 7,5 tysiąca wykroczeń, co skutkowało odebraniem 400 praw jazdy. Dotyczyło to przypadków przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym o co najmniej 51 km/h. Jakimi samochodami porusza się grupa Speed? Na początku były to głównie modele BMW 330i xDrive, ale z czasem zaczęło to być bardziej zróżnicowane, co też utrudnia kierowcom identyfikacje takich funkcjonariuszy. W jaki sposób można rozpoznać auta grupy Speed? Jest kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę.

Jak rozpoznać samochód grupy Speed? Oto kilka przydatnych wskazówek

Z uwagi na wysoką skuteczność grupy Speed kierowcy obawiają się jej funkcjonariuszy. Oczywiście, o ile jeździmy zgodnie z przepisami, to nie musimy obawiać się takiego patrolu. Jeżeli zastanawialiście się, jak można zidentyfikować takie patrole to mamy dla was kilka wskazówek. Warto podkreślić, że od czasu założenia tej inicjatywy kiedy na parkingach grupy Speed w przeważającej większości stały modele BMW, to ostatnio się to zmieniło.

Obecnie są tam także Skody Superb, Kie Stinger, Cupry Formentor, Cupry Leony czy Renault Megane RS. Większa ilość modeli aut może utrudnić identyfikację patrolu. Nieoznakowane auto grupy można rozpoznać, wiedząc, jakimi modelami się porusza. Niezależnie od modelu na tylnej szybie jest widoczny czarny ekran, na którym w razie interwencji wyświetla się napis "Stój, policja". Warto też wiedzieć, że za kierownicą nieoznakowanych pojazdów siedzą policjanci w mundurach. Jest to niezbędne do tego, aby mogli zatrzymać auto do kontroli poza terenem zabudowanym.

Czasami na górnej części konsoli w samochodzie można dostrzec policyjną czapkę. Na koniec warto zwrócić uwagę na zachowaniu się kierującego. Kiedy chce dokonać pomiaru prędkości "przylepia" się do auta przed nim. Mieliście kiedyś do czynienia z grupą Speed, lub byliście świadkami takiego zatrzymania?