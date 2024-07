Volkswagen ID. Buzz w Polsce z długim rozstawem osi, większym zasięgiem i AWD

Volkswagen ID. Buzz w wersji Pro z długim rozstawem osi (3239 mm) imponuje dużą wydajnością i pojemnym wnętrzem. Auto z nadwoziem o długości całkowitej 4962 mm, może maksymalnie przewieźć siedem osób. Przestrzeń można także łatwo zagospodarować do celów transportowych. Przy pięciu osobach na pokładzie maksymalna pojemność bagażnika wynosi 1340 litrów (załadowany do górnej krawędzi oparć tylnych siedzeń). Natomiast przy siedmiu osobach, pojemność bagażnika wynosi 306 litrów. Po złożeniu oparć wszystkich pięciu siedzeń w drugim i trzecim rzędzie, pojemność bagażnika wzrasta do 2469 litrów. Ponadto ID. Buzz z normalnym rozstawem osi może być teraz skonfigurowany jako 6-miejscowy (do tej pory był dostępny tylko jako 5-miejscowy).

Więcej mocy

ID. Buzz Pro z powiększonym akumulatorem o pojemności 86 kWh legitymuje się moc 210 kW (286 KM). Większa niż kiedykolwiek wcześniej moc wyróżnia również nowy flagowy model serii. Volkswagen ID. Buzz GTX o mocy 250 kW (340 KM) cechuje się wyjątkowymi osiągami, napędem na cztery koła w standardzie i zdolnością holowania przyczepy o maksymalnej masie do 1800 kg. Auto występuje z normalnym (2989 mm) lub długim rozstawem osi (3239 mm). W wersji standardowej do zasilania służy nowy akumulator o pojemności 79 kWh. Wersja z długim rozstawem osi jest automatycznie wyposażona w większy akumulator o pojemności 86 kWh.

Większy zasięg i krótszy czas ładowania

Dzięki standardowemu akumulatorowi o pojemności 86 kWh, maksymalny zasięg nowego ID. Buzz Pro z długim rozstawem osi w zależności od wyposażenia wynosi od 453 do 487 km (cykl WLTP). W wariancie z normalnym rozstawem osi i akumulatorem 79 kWh zasięg wynosi od 423 do 461 km). Wszystkie wersje ID. Buzz - zarówno z akumulatorem o pojemności 79 kWh, jak i z akumulatorem 86 kWh, można teraz naładować od 10 do 80 proc. w mniej niż 30 minut. Ładowanie akumulatora może się odbywać prądem stałym o mocy do 185 kW (poprzednio do 170 kW). W przypadku wersji z akumulatorem 86 kWh możliwe jest nawet ładowanie z mocą 200 kW.

Zoptymalizowane oprogramowanie

Nowe wersje ID. Buzz otrzymały ważną aktualizację sprzętu i oprogramowania. Nowością na pokładzie jest zupełnie nowa generacja systemów infotainment (w standardzie) z intuicyjną nawigacją po menu i bardzo dużą mocą obliczeniową. Ekran dotykowy systemu ma teraz przekątną 12,9 cala zamiast 12,0 cala. Nowością jest także podświetlany pasek dotykowy do regulacji temperatury i głośności. Nowy asystent głosowy IDA jest obsługiwany za pomocą naturalnych poleceń głosowych i posiada dodatkowo integrację z chatbotem ChatGPT.

Dodatkowo auto można teraz zamówić z wyświetlaczem danych na szybie head-up display. Pojawiły się również nowe systemy wspomagające, w tym Park Assist Pro z funkcją zdalnego parkowania za pomocą smartfona. Kolejną nowością jest system ostrzegania o wysiadaniu, który po otwarciu drzwi ostrzega przed pojazdami silnikowymi i rowerami zbliżającymi się od tyłu.

Volkswagen ID.Buzz GTX fot. Volkswagen

Standard wyposażenia

Standar wyposażenia zawiera: dwoje przesuwanych drzwi, reflektory LED i tylne światła LED, przednią kamerę systemów wsparcia kierowcy, wielofunkcyjną kierownicę, system utrzymywania na pasie ruchu Lane Assist i w autonomiczny system hamowania awaryjnego Front Assist. System V2X wykorzystuje dane pozyskiwane z innych pojazdów do ostrzegania o zagrożeniach w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto w skład wyposażenia wchodzą: tempomat, dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych, Park Distance Control, system Infotainment (Ready 2 Discover), App-Connect (w tym App-Connect Wireless) dla Apple CarPlay i Android Auto, interfejs telefonu komórkowego, automatyczna klimatyzacja i system bezkluczykowy.

Volkswagen ID. Buzz GTX różni się od modeli ID. Buzz Pro zarówno wizualnie, jak i pod względem wyposażenia. W standardzie montowane są 20-calowe koła, sportowe podwozie i IQ.LIGHT - matrycowe reflektory LED. Nowy lakier w kolorze wiśniowej czerwieni jest oferowany wyłącznie dla ID. Buzz GTX. Wyposażenie wnętrza zawiera czarną podsufitkę, fotele mają specyficzny dla GTX wzór z czerwonymi przeszyciami, a wielofunkcyjna kierownica otrzymała logo GTX. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.