Volvo przeniesie produkcję z Chin do Belgii przed wprowadzeniem unijnych ceł

Volvo Cars szykuje się do przeniesienia z Chin do Europy produkcji pojazdów elektrycznych. Mowa o modelu EX30 wytwarzanym w Zhangjiakou, który ma wyjeżdżać z fabryki w Gandawie w Belgii. Z czasem w belgijskich zakładach zacznie też powstawać flagowe EX90. Wszystko w ramach przygotowań do ceł, które Unia Europejska ma nałożyć na chińskie pojazdy elektryczne. Co więcej, firma może także przenieść do Belgii produkcję niektórych modeli z Wielkiej Brytanii.

Cło sięgające nawet 30 procent

Obecnie w Unii Europejskiej chińskie pojazdy elektryczne, na które nakładane jest cło, są objęte stawką 10 proc., ale przewiduje się, że stawka ta wzrośnie do 25–30 proc. Komisja Europejska wciąż jednak nie podjęła w tej sprawie ostatecznej decyzji. UE ma powiadomić Pekin o szykowanych nowych cłach jeszcze w tym tygodniu.

Volvo jest jednym z zachodnich producentów samochodów najbardziej narażonych na ryzyko wprowadzenia nowych ceł. Budowanie modelu EX30 w Chinach, a potem eksportowanie go Europy nie będzie opłacalne przy nowych regulacjach.

Volvo i tak chciało produkować EX30 w Europie

Produkcja Volvo EX30 rozpoczęła się w Chinach pod koniec 2023 roku w fabryce firmy w Zhangjiakou. W zakładzie budowane są pojazdy elektryczne na rynek chiński i międzynarodowy. Volvo od dawna planowało budowę EX30 w swojej fabryce w Gandawie w Belgii i od października ubiegłego roku informowało, że ma nadzieję rozpocząć produkcję w Europie w 2025 r. Groźba ceł jednak przyspieszy wprowadzenie lokalnej produkcji.

Rzecznik Volvo powiedział dziennikowi The Sunday Times, że przedwczesne jest wyciąganie wniosków na temat jakichkolwiek kroków, jakie producent samochodów może podjąć w przypadku nałożenia wyższych ceł.