Ekologia po japońsku, czyli Honda ma swój sposób na redukcję CO2

Wiosna w Japonii to nie tylko kwitnące wiśnie. To również szereg pomysłów zgodnych z globalną narracją dotyczącą wyhamowania dotychczasowych, szkodliwych działań i zastąpienia ich nowymi, lepszymi patentami. Ostatnio odwiedziliśmy odlewnię Volkswagena, gdzie poznaliśmy szczegóły procesów mających sprawić, że produkcja stanie się zeroemisyjna do 2040. Honda twierdzi, że uda jej się zatrzymać emisję szkodliwych substancji dziesięć lat później i poinformowała nas o pierwszych krokach.

Ewolucja zaczyna się na etapie produkcji

Honda to przede wszystkim samochody i motocykle, choć w portfolio marki znajdziemy też traktory i małe odrzutowce. Japończycy budują również narzędzia ogrodnicze, kosiarki, lekkie maszyny budowlane, motopompy, a także rozmaite silniki, zarówno te zaburtowe, jak i zabudowane w kadłubie. Nas, Europejczyków, najbardziej interesują auta, bo z nimi azjatycka marka kojarzy się najmocniej.

Produkcja dwuśladów trwa nieprzerwanie od 1963. O ile jeszcze dekadę temu producent stawiał na diesle i warianty benzynowe, o tyle obecnie to hybrydy zdominowały paletę napędową. Zmieniono też podejście do wzornictwa, choć niektóre projekty mocniej rzucają się w oczy. Należą do nich prototypy mające przeciętne szanse na wejście do seryjnej produkcji. Niemniej, niektóre rozwiązania mogą się przyjąć.

Inżynierowie Hondy mają świadomość, że część surowców ma ograniczone występowanie w przyrodzie. Niektóre z nich mogą się wkrótce skończyć, a znalezienie alternatywy nie będzie należało do łatwych zadań. W związku z tym, usilnie pracują nad znalezieniem substytutów. Lepiej szybciej, niż później.

Japończycy opracowali unikatową metodę ponownego wykorzystania elementów akrylowych. To chociażby klosze przednich i tylnych lamp. Po wyodrębnieniu barwnika, mogą zostać ponownie użyte do produkcji elementów poszycia karoserii. Żywica akrylowa ma strukturę przypominającą mozaikę lub marmur. Do tego jest elastyczna, co przy małych uszkodzeniach, pozwala na powrót do pierwotnego kształtu. Może też występować w pełnej palecie kolorystycznej oraz cechuje się wysoką odpornością na długofalowe działanie czynników atmosferycznych. Z uwagi na brak konieczności lakierowania, fabryki zmniejszą emisję dwutlenku węgla o 45 procent. Jeżeli takie rozwiązanie wejdzie do produkcji. Sustaina-C Concept to na razie ciekawostka. Melodia japońskiej wizji przyszłości.

Czas na jednoślady

Ekologia według filozofii Hondy to również dwa kółka. Te małe i te trochę większe. Podczas prezentacji mogliśmy przyjrzeć się modelowi Pocket Concept. Wygląda futurystycznie i może zastąpić rower. Tym bardziej, że skromne gabaryty pozwalają wozić go w bagażniku. Specyfikacja techniczna nie jest znana. Ważne, że napędza go silnik elektryczny, a część paneli zewnętrznych wykonano z przetworzonego akrylu.

Drugi z jednośladów to już zabawka dla większych osób. Linia modelowa SH obejmuje silniki o pojemności 125 i 350 centymetrów sześciennych. W 2022, sprzedaż obu skuterów w Europie przekroczyła 30 tysięcy sztuk. Bardzo dobry wynik. Lifting pojazdu przewidziano na jesień 2024.

Mogliśmy zobaczyć go w specyfikacji z półprzezroczystymi owiewkami wyprodukowanymi z zamiennika tworzywa ABS. Podobny proces jak z akrylem we wcześniejszych maszynach. Tutaj również nie doświadczymy powłoki lakierniczej, a unikalny proces pozwolił zredukować emisję CO2 o 9,5 procenta.

SH125i Vetro demonstruje, jak wprowadzenie niewielkich zmian dotyczących wykorzystania materiałów może przynieść wymierne korzyści dla środowiska. Intensywnie pracujemy w zakładzie w Atessie nad zwiększeniem wydajności naszych metod produkcji, co przekłada się również na sposób, w jaki ograniczamy emisje. Jesteśmy zatem tym bardziej zainteresowani możliwością dalszego przyczyniania się do realizacji globalnych celów Hondy w zakresie neutralności węglowej poprzez wprowadzanie ciągłych innowacji i opracowywanie nowych produktów – powiedział Marcello Vinciguerra, dyrektor zarządzający Honda Italia Industriale.

W jakich kolorach maluje się przyszłość?

Z pewnością redukowanie emisji CO2 i tlenków azotu będzie kluczowe w najbliższych latach. Producenci mają swoje normy, za którymi muszą nadążyć. Wychodzą też z własną inicjatywą, by w jakiś sposób się wyróżnić i dać przykład innym. Honda wybrała akrylowe poszycie, co na obecnym etapie pozostaje ciekawostką. Potrzeba badań i wielu godzin testów, by przekonać się, czy rozwiązanie ma rację bytu w codziennym środowisku. Do tego kluczowa jest również reakcja rynku. Niemniej, im więcej innowacji, tym ciekawiej przedstawia się rynek motoryzacyjny. Materiał powstał podczas wyjazdu sfinansowanego przez Honda Polska. Nikt nie miał wglądu w treść publikacji.