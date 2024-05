Niemiecki producent samochodów Volkswagen i chiński partner w zakresie pojazdów elektrycznych, XPeng nawiązali współpracę. Zawarte umowy, mają nie tylko przyspieszyć wspólny rozwój dwóch akumulatorowych pojazdów elektrycznych klasy B, ale mają utorować drogę do szerszej i głębszej strategicznej współpracy w przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo W Polsce na tle innych rynków europejskich Toyota Camry sprzedaje się tak, że Amerykanie otwierają oczy [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Współpraca Volkswagen i Xpeng. Pierwszym wspólnie wyprodukowanym samochodem będzie elektryczny SUV

Grupa Volkswagen konsekwentnie prowadzi swoją e-ofensywę w Chinach dla Chin. Volkswagen i XPENG zawarły umowę ramową dotyczącą współpracy w zakresie platform i oprogramowania. Jak informuje portal reuters.com w grudniu 2023 roku Volkswagen sfinalizował proces nabycia udziałów stanowiących około 4,99% (za około 700 mln dolarów) całkowitego wyemitowanego i pozostającego w obrocie kapitału zakładowego XPENG. Umowa koncentruje się na początkowym wspólnym rozwoju dwóch średniej wielkości pojazdów marki Volkswagen, które w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone na rynek jako SUV. Będą sygnowane znakiem niemieckiego producenta. Ma to umożliwić szybkie poszerzenie istniejącego portfolio i dotarcie do nowych docelowych grup klientów na szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych w Chinach.

Zmiany na rynku samochodów elektrycznych? Rynkowi giganci opracowali nową płytę podłogową CEA

Współpraca pomiędzy Grupą Volkswagen i Xpeng już pierwsze owoce pracy. Jest to platforma dla samochodów elektrycznych, nazwana China Electrical Architecture (CEA). Dzięki niej firmy obniżą koszty o 40 procent w porównaniu do platformy MEB opracowanej w Niemczech. Będzie montowana w samochodach marki VW, które chińsko-niemiecki duet będzie produkować i sprzedawać w Chinach od 2026 roku. Tajniki nowej technologii to mniej jednostek sterujących i obecność centralnego komputera oraz struktur zarządzających elektroniką i innymi funkcjami, takimi jak jazda autonomiczna.

- Konkurencja jest bardzo zacięta i musimy dostosować naszą strukturę kosztów, aby być konkurencyjnymi w tym środowisku. To decydujący krok w naszym rozwoju inteligentnych pojazdów połączonych z siecią, dostosowanych do potrzeb Chin i przyspieszeniu naszej silnej strategii 'W Chinach, dla Chin' - komentuje Ralf Brandstaetter, szef Volkswagen Group China. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.