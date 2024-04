W miejscu kopalni Bełchatów powstanie wyjątkowy tor. Nie będzie zbudowany dla ludzi

Na terenie gminy Kleszczów jest słynna Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów". Mówiąc kolokwialnie to największa dziura w Europie, bo teren prac wydobywczych ma około 12 km długości, trzy kilometry szerokości oraz 200 m głębokości. Los KWB Bełchatów jest już przesądzony: z różnych powodów w ciągu dwóch lat ma się tam zakończyć wydobycie węgla. Co się stanie z tym olbrzymim terenem?

REKLAMA

Zobacz wideo Oni trują Europę. Polska elektrownia na czele listy

Oddział spółki PGE, który zarządza kopalnią oraz lokalne władze mają wiele pomysłów na jej późniejsze wykorzystanie. Bodaj najciekawszym jest plan budowy toru o długości przeszło dziewięciu kilometrów, który zajmie powierzchnię 400 ha. Nie chodzi o tor wyścigowy, tylko testowy, a zamiast sportowej rywalizacji mają być na nim sprawdzane autonomiczne pojazdy i statki powietrzne.

W polskim Centrum Badawczym dla Inteligentnego Transportu mają być testowane nowe technologie

W Kleszczowie ma powstać Nowe Centrum Badawcze dla Inteligentnego Transportu, pierwsze w Europie o podobnym zakresie kompetencji. Będą w nim testowane latające drony oraz autonomiczne pojazdy naziemne, komercyjne, naukowe, wojskowe i rolnicze. Na terenie zamkniętego pola wydobywczego "Bełchatów" zostanie stworzona kompletna infrastruktura do testowania oraz homologowania układów autonomicznych, a także dziesięć "specjalistycznych i komplementarnych laboratoriów, które będą obsługiwać procesy testowania i certyfikacji wszystkich aspektów technologicznych autonomiczności".

Pomysł jest awangardowy, ale bardzo ciekawy. W regionach świata o mniej gęstym zaludnieniu niż Europa w podobnych celach są wykorzystywane naturalne tereny, takie jak stepy i pustynie. Jeśli ktoś interesuje się robotyką, na pewno słyszał o DARPA Grand Challenge, słynnych zawodach dla pojazdów autonomicznych urządzanych przez departament obrony USA na pustyni pomiędzy Kalifornią a Newadą. Interesują się nim również prywatni producenci, ale przede wszystkim amerykańska armia. W Kleszczowie może powstać odpowiednik takiego testowego poligonu dla dronów i samochodów autonomicznych na miarę naszych możliwości.

CBIST&OA będzie pełnił rolę głównego ośrodka odpowiedzialnego za koordynowanie ważnych projektów i współpracę między zainteresowanymi stronami w zakresie swojej działalności. Zapewni on przedsiębiorcom dostęp do profesjonalnych zasobów, niezbędnych do efektywnych procesów certyfikacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym oraz w kontekście standardów rozwijanych na poziomie Unii Europejskiej, co pozwoli na wprowadzanie nowych produktów na rynek

- czytamy na stronie gminy Kleszczów.

Utworzenie Centrum Badawczego Inteligentnych Systemów Transportowych i Obiektów Autonomicznych (CBIST&OA) to naprawdę realna perspektywa, bo teren kopalni Bełchatów jest wręcz wymarzony do tego celu, a z usług takiego ośrodka na pewno chętnie skorzysta wiele europejskich firm i instytucji. Projekt już jest w zaawansowanej fazie i mieści się w założeniach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, dzięki czemu może uzyskać unijne dofinansowanie. Pierwszy etap inwestycji, czyli powstanie toru do testowania obiektów autonomicznych o długości 9,1 km, ma zostać ukończony do 2027 roku. Kolejne są planowane na dwa następne lata i obejmują utworzenie infrastruktury administracyjnej oraz teleinformatycznej, a także Centrum Technologiczno – Technicznego i budynków mieszkalno-użytkowych, w tym bursę z około 150 pomieszczeniami. Uniwersalna infrastruktura powinna pozwolić na testowanie i rozwój nowych technologii nie tylko osadzonych w obiektach, ale też komponentów składowych tak zwanych: smart cities, smart farms, smart industry itp. Cały kompleks mógłby być zasilany zieloną energią z farm wiatrowych albo słonecznych.

Koncepcja działania centrum uzyskała poparcie w przemyśle i świecie naukowym

Organizatorzy projektu już rozmawiają w sprawie jego wykorzystania z rodzimymi uczelniami technicznymi (m.in. Politechniką Warszawska i Rzeszowska) oraz Uniwersytetem w Stuttgarcie, Eindhoven University of Technology, Technical University of Munich oraz Politecnico di Milano. W przedsięwzięcie angażują się też prywatne przedsiębiorstwa zainteresowane wykorzystaniem testowego poligonu: PKP, Stadler i Alstom.

Powstanie CBIST&OA w Polsce to bardzo ciekawy pomysł, bo wykorzystuje siłę naturalnych technologicznych przemian. Za tym projektem przemawia również dobra lokalizacja w centrum Polski i Europy. Teren gminy został uznany za Obszar Strategicznej Interwencji w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Dzięki temu bełchatowska kopalnia ma szansę popłynąć na fali postępu technicznego i zyskać drugie, bardziej zrównoważone życie. Wbrew temu, co sądzi wiele osób pojazdy autonomiczne i drony nie są w odwrocie, a wręcz przeciwnie. W ciągu kilku najbliższych lat powinien nastąpić przełom w ich rozwoju, a komputerowe symulacje zawsze muszą zostać zweryfikowane w realnych i bezpiecznych warunkach. Wtedy Nowe Centrum Badawcze dla Inteligentnego Transportu może otworzyć drogę do transformacji Kleszczowa w ośrodek nowoczesnych technologii na światową skalę. Trzymam kciuki, aby tak było.