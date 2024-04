Nowy Ford Explorer w polskiej sprzedaży. Cena poniżej 200 tys. zł plus możliwe dopłaty

Polscy klienci mogą składać zamówienia na zupełnie nowego Forda Explorera. Elektryczny SUV jest oferowany w dwóch wersjach – standardowej Explorer i lepiej wyposażonej Premium. W standardzie napędzana jest tylna oś, a opcjonalnie można wybrać napęd na wszystkie koła. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Trzy układy napędowe do wyboru

Produkowany w Europie samochód elektryczny Forda występuje z trzema układami napędowymi. Wszystkie wykorzystują niklowo-manganowo-kobaltowy akumulator. System obsługuje ładowanie prądem stałym (DC) o mocy do 185 kW oraz prądem przemiennym (AC) do 11 kW.

Bazowy samochód będzie dostępny od czwartego kwartału bieżącego roku. Takie auto ma napęd na tylne koła, moc wynosi 170 KM, a bateria ma pojemność 52 kWh netto. Auto w pośredniej wersji z większą baterią o pojemności 77 kWh netto i układem napędowym o mocy maksymalnej 286 KM i 545 Nm, po naładowaniu baterii do pełna przejedzie 602 kilometry w cyklu mieszanym według cyklu pomiarowego WLTP.

Szczytem oferty jest dwusilnikowy Explorer AWD z baterią 77kWh netto i układem napędowym o mocy 340 KM. SUV w tej wersji przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,3 s i może holować przyczepę o masie do 1200 kg. Zasięg w tej wersji wynosi do 566 km w cyklu mieszanym WLTP. Prędkość maksymalna wersji z większą baterią została ustalona na 180 km/h.

2024 Ford Explorer - cena w Polsce

Ceny samochodu w Polsce rozpoczynają się od 198 270 zł brutto za wersję podstawową 52 kWh 170 KM RWD (wariant Explorer). W przypadku lepiej wyposażonego wariantu Premium z tym układem napędowym cena wynosi od 214 270 zł. Ceny Explorera 77 kWh 286 KM RWD startują od 217 270 zł (Premium od 234 270 zł), a Explorera 77 kWh 340 KM AWD od 242 270 zł (Premium od 259 270 zł). Samochód w większości wersji jest dostępny w ramach programu dopłat "Mój Elektryk". W cenie samochodu zawarty jest Pakiet 8 lat ochrony: Ford Protect, Gwarancja i Serwis.

Jak informuje Ford, oferta inauguracyjna obejmuje także pakiet korzyści w zakresie wyposażenia opcjonalnego bez dodatkowych kosztów. Rabaty na wyposażenie dodatkowe wynoszą odpowiednio: 1270 zł dla wersji Premium RWD 52 kWh 170 KM; 7270 zł dla wersji z napędem RWD 77 kWh 286 KM; 4270 zł dla wersji z napędem AWD 79 kWh 340 KM.

Nowy Explorer - wyposażenie podstawowe

Podstawowe wyposażenie SUV-a obejmuje częściowo skórzaną tapicerkę, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich czy fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 12 kierunkach, funkcją masażu i pamięci położenia. W kwestii technologii, każdy Explorer jest wyposażony w nawigację satelitarną z dostępem do internetu, indukcyjną ładowarkę do smartfonów, dostęp do sieci Blue Oval Charging Network czy adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go.

Multimedia obsługuje się za pomocą przesuwnego w zakresie ponad 30 stopni 14,6-calowego dotykowego ekranu z systemem Sync Move, który po przesunięciu oferuje dodatkowy schowek na prywatne rzeczy (My Private Locker). Bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay jest standardem w każdym Explorerze. Zorientowane na kierowcę wnętrze oferuje także Mega Console, która pomieści pełnowymiarowy laptop albo trzy 1,5-litrowe butelki. Łączna przestrzeń schowków w samochodzie wynosi około 470 litrów i uzupełnia 450 litrów przestrzeni bagażowej.

Lepiej wyposażony Ford Explorer Premium otrzymuje dodatkowo: 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, tapicerkę ze skóry ekologicznej Sensico czy reflektory matrycowe LED. W kabinie montowane jest oświetlenie ambientowe, system nagłośnienia B&O z 10 głośnikami czy sterowane elektrycznie i bezdotykowo drzwi bagażnika.

W opcji za dodatkową opłatą dostępne jest tylko kilka funkcjonalności. To m.in. pakiet Driver Assistance z systemem kamer 360 stopni, panoramiczny dach, 21-calowe obręcze kół, pompa ciepła, hak holowniczy czy fotele przednie z certyfikatem AGR. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.