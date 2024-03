Skoda Epiq będzie przystępnym cenowo elektrycznym SUV-em do miasta

Skoda podzieliła się pierwszymi oficjalnymi informacjami dotyczącymi zupełnie nowego samochodu. Konstrukcja bazuje na platformie MEB Entry, a to oznacza, że Skoda Epiq będzie odpowiednikiem Volkswagena ID.2 czy Cupry Raval. Na rynku auto ma pojawić się już w przyszłym roku. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Epiq mimo niedużych rozmiarów, które przełożą się na sprawniejszą jazdę po zatłoczonych miastach, zaoferuje jednocześnie przestronne wnętrze oraz do 490 litrów pojemności bagażnika. Pięciodrzwiowe nadwozie otrzyma panele ochronne oraz wyższy prześwit. Kabina miejskiego SUV-a zmieści 5 osób, podłoga będzie płaska, a pod nią ulokowana zostanie bateria. Zasięg pojazdu elektrycznego ma wynosić około 400 kilometrów wg normy WLTP. Przydatnym rozwiązaniem ma być dwukierunkowe ładowanie, co pozwoli przekształcić samochód w mobilny magazyn energii elektrycznej, który można wykorzystać do zasilania innych urządzeń potrzebujących prądu.

Skoda obiecuje atrakcyjną cenę

Nadchodzący model Skoda Epiq będzie oferował mnóstwo funkcji w atrakcyjnej cenie, zapewniając przestronne wnętrze przy kompaktowych wymiarach. Klientom zależy na wyborze, dlatego rozwijamy naszą ofertę samochodów elektrycznych o ten popularny segment. Jestem przekonany, że Epiq będzie wyróżniał się nowoczesnym designem, praktycznym zasięgiem i przyjaznymi dla użytkownika technologiami – wszystko to w przystępnej cenie

– zapowiada Klaus Zellmer, CEO Skoda Auto.

Minimalistyczne i funkcjonalne wnętrze

Wnętrze zostanie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, a w otoczeniu nie zabraknie praktycznych rozwiązań. Jednym z nich będzie otwarty schowek z bezprzewodową ładowarką do telefonu komórkowego w wolnostojącej konsoli środkowej. Szereg przegród opracowanych w myśl koncepcji Simply Clever zapewni więcej opcji przechowywania podręcznych przedmiotów i porządek w kabinie. W bagażniku należy się spodziewać haczyków na torby, elementów cargo i ukrytego pod podłogą schowka. Dwuramienna kierownica prezentuje teraz nowe logo, a także zawiera fizyczne przyciski i dotykowe pokrętła do sterowania kluczowymi funkcjami podczas jazdy. Podstawowe dane dotyczące jazdy będą wyświetlane na niedużym ekranie umieszczonym za kierowcą. Za ustawienia auta i multimedia będzie odpowiadać większy ekran umieszczony w centrum. Mobilny kluczyk cyfrowy umożliwi szeroki zakres interakcji za pośrednictwem smartfona użytkownika auta, zwiększając w ten sposób komfort korzystania z pojazdu.

Skoda informuje, że miejski SUV będzie produkowany w Pampelunie w Hiszpanii jako wspólny projekt rozwojowy i produkcyjny przedstawicieli Brand Group Core – Skody, Cupry i Volkswagena. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.