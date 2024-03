Najmocniejsze seryjne Porsche w historii. Taycan Turbo GT przyspiesza do setki w 2,2 s

Porsche Taycan Turbo GT i Porsche Taycan Turbo GT z pakietem Weissach to warianty dostarczające 1108 KM mocy szczytowej (815 kW). W połączeniu z różnymi rozwiązaniami z zakresu lekkiej konstrukcji i aerodynamiki te w pełni elektryczne samochody sportowe podnoszą poprzeczkę pod względem dynamiki jazdy. W Polsce ceny Porsche Taycan Turbo GT zaczynają się od 1 110 000 złotych. Pierwsze zamówione egzemplarze powinny trafić do klientów już wiosną 2024 r. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

Maksymalna moc 815 kW i 1340 Nm

Tylna oś korzysta z mocniejszego i efektywniejszego falownika impulsowego o maksymalnym prądzie 900 amperów, w którym jako materiał półprzewodnikowy zastosowano węglik krzemu. Obydwa warianty Taycana GT generują moc 580 kW. Funkcja Launch Control zwiększa moc w trybie overboost do 760 kW – lub na 2 sekundy do 815 kW, zgodnie z metodą pomiaru mocy szczytowej. Zwiększona została także wytrzymałość skrzyni biegów, co pozwoliło dodatkowo podnieść moment obrotowy, który teraz maksymalnie wynosi 1340 Nm.

Porsche Taycan Turbo GT potrzebuje na sprint od 0 do 100 km/h zaledwie 2,3 sekundy, a w przypadku pakietu Weissach – 2,2 sekundy. Dzięki temu jest od 0,1 do 0,2 sekundy szybszy od wariantu Taycan Turbo S. Jeszcze większa jest różnica w przyspieszeniu od 0 do 200 km/h, które zajmuje 6,6 lub 6,4 sekundy, odpowiednio dla Porsche Taycan Turbo GT bez lub z pakietem Weissach; ten drugi wynik jest aż o 1,3 sekundy lepszy niż w przypadku Turbo S. Prędkość maksymalna wynosi 305 km/h zamiast 290 km/h. Według pomiarów WLTP zasięg wariantów Taycan Turbo GT sięga 555 kilometrów.

Do 120 kW dodatkowej mocy przez 10 sekund

Tryb Attack, uruchamiany za naciśnięciem przycisku, przez 10 sekund zapewnia do 120 kW dodatkowej mocy. Opiera się na dostępnej w innych wariantach Porsche Taycan funkcji Push-to-pass. System jest zoptymalizowany pod kątem jazdy torowej i działa w sposób podobny jak w wyścigowych bolidach 99X Electric, których Porsche używa w Mistrzostwach Świata Formuły E ABB FIA. "Doładowanie" jest sygnalizowane przez licznik czasu w zestawie wskaźników i dynamicznie inscenizowane za pomocą animowanych pierścieni na prędkościomierzu.

W porównaniu z funkcją Push-to-pass w innych wariantach Porsche Taycan tryb Attack oferuje o 50 kW wyższą moc. Ponadto jest obsługiwany i dostępny na różne sposoby: można go aktywować i dezaktywować nie tylko przełącznikiem trybu jazdy na kierownicy, ale i za pomocą prawej manetki. Ułatwia to korzystanie z tej funkcji na torze. Za pomocą lewej manetki przy kierownicy można ustawić poziom rekuperacji i dostosować go do sytuacji na drodze.

Masa własna niższa o 75 kilogramów

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom w zakresie lekkiej konstrukcji Porsche obniżyło masę wariantów Taycan Turbo GT w porównaniu z Turbo S nawet o 75 kg. Przyczynia się do tego szereg elementów z włókna węglowego, z którego wykonano między innymi wykończenia paneli słupków B, górne elementy obudowy lusterek zewnętrznych i wstawki w osłonach progach. Wagę zmniejszają również w pełni kubełkowe fotele z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP), lekkie elementy w sekcji bagażnika i rezygnacja z funkcji elektrycznego domykania tylnej pokrywy. W Turbo GT z pakietem Weissach wnętrze zostało pozbawione tylnych siedzeń.

Standardowe wyposażenie zawiera pakiet Dynamic, obejmujący zawieszenie Porsche Active Ride oraz opony letnie o wysokich osiągach zamontowane na 21-calowych lekkich kutych obręczach. Układ hamulcowy oparty został na Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) zoptymalizowanym pod kątem masy. Zaciski hamulcowe są lakierowane wyłącznie na kolor Victory Gold.

Specjalnie dla wariantu Turbo GT opracowano przedni spojler z aerodynamicznymi łopatkami. Widok z tyłu jest zdominowany przez adaptacyjny spojler, którego krawędź ma listwę Gurneya wykończoną włóknem węglowym o wysokim połysku. W pakiecie Weissach inny jest przedni dyfuzor oraz skrzydło z tyłu, które wykończono włóknem węglowym z widocznym splotem i mocowanymi do nadwozia wspornikami. Całkowita siła docisku wynosi tu aż 220 kg.

Porsche Taycan Turbo GT ustanawia rekordy czasów okrążeń na torach Laguna Seca i Nurburgring Fot. Porsche

Nowe rekordy na torach Laguna Seca i Nurburgring

Taycan Turbo GT z pakietem Weissach zdobył tytuł najszybszego seryjnie produkowanego samochodu elektrycznego na torze Weathertech Raceway Laguna Seca w Kalifornii. Kierowca rozwojowy Porsche, Lars Kern, pokonał tamtejsze okrążenie szybciej niż ktokolwiek wcześniej za kierownicą auta elektrycznego dopuszczonego do ruchu drogowego, uzyskując czas 1:27,87 min.

Nieco wcześniej przedprodukcyjna wersja tego samego wariantu ustanowiła nowy klasowy rekord na torze Nurburgring. Również wtedy za kierownicą siedział Lars Kern, który okrążył północną pętlę w czasie 7:07,55 min. Ten oficjalny czas okrążenia jest aż o 26 sekund lepszy od wyniku Kerna w sportowej limuzynie Taycan Turbo S wyposażonej w pakiet Performance z sierpnia 2022 r. Nowy wynik stanowi aktualny rekord w kategorii seryjnych samochodów elektrycznych i sprawia, że Taycan Turbo GT jest najszybszym czterodrzwiowym samochodem z dowolnym typem napędu na torze Nurburgring. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.