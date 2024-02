Cupra Born VZ to elektryczny hot hatch. Moc 326 KM i napęd na tył

Pierwszy w pełni elektryczny model hiszpańskiej marki doczekał się nowej, mocniejszej wersji. Cupra Born VZ za sprawą zmian wprowadzonych w technologii układu napędowego, legitymuje się mocą 240 kW (326 KM) oraz dostarcza 545 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Gorący hatchback osiąga prędkość 100 km/h w 5,7 sekundy (o sekundę szybciej niż najszybsza dotychczasowa wersja Cupry Born). Wzrosła również prędkość maksymalna pojazdu do 200 km/h (to aż o 40 km/h więcej). Auto ma napęd na tylną oś. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Veloz czyli szybki

Twórcy najnowszej wersji modelu Born nie bez powodu wykorzystali w nazwie oznaczenie VZ. To skrót od słowa veloz, co w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego oznacza "szybki". Dostosowana do osiągów została także dynamika pojazdu, dzięki ulepszonej geometrii sportowego zawieszenia DCC, responsywnemu układowi kierowniczemu oraz poprawie wyczucia nacisku na pedał hamulca. Zawieszenie jest również sztywniejsze w porównaniu ze standardowymi wersjami modelu Born.

Zasięg do 570 km

Kierowca podczas jazdy ma możliwość wyboru pomiędzy trzema różnymi poziomami rekuperacji energii. Producent dodatkowo informuje, że Cupra Born VZ jest w stanie przejechać do 570 km na jednym ładowaniu. Akumulator oferuje 79 kWh pojemności netto (+2 kWh). Można go ładować w domu za pomocą systemu prądu przemiennego o mocy 11 kW lub w punkcie szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 170 kW. W przypadku drugiej opcji, ładowanie Borna VZ do poziomu 80 proc. zajmie 30 minut.

Kubełkowe fotele i 20-calowe felgi

Zmiany także można dostrzec we wnętrzu auta. W kabinie pojawiły się kubełkowe fotele CUP Bucket z poszyciem z recyklingu, montowane w standardzie w wersji VZ. Takie fotele otrzymują także modele Formentor VZ5 oraz Leon VZ Cup. Wśród nowych rozwiązań technologicznych pojawił się nowy ekran dotykowy systemu multimedialnego o przekątnej 12,9" (o 0,9" większy) oraz opcjonalny 10-głośnikowy system audio o mocy 425 watów, powstały we współpracy z firmą Senheiser.

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, do wyboru są dwa nowe wzory 20-calowych felg aluminiowych oraz dwa nowe kolory nadwozia – Dark Forest oraz Midnight Black. Cupra Born VZ pojawi się na rynku w trzecim kwartale 2024 r. Producent nie podaje w tej chwili informacji na temat dostępności samochodu w Polsce.