Volkswagen ID.7 Tourer to elektryczne kombi z pojemnym bagażnikiem i dużym zasięgiem

.ID.7 to teraz flagowy model wśród elektrycznych aut Volkswagena. Do limuzyny dołączyła wersja nadwozia kombi, która jest jednym z pierwszych elektrycznych aut z takim nadwoziem w klasie wyższej średniej. Auto ma opływowe nadwozie (współczynnik Cx wynosi, zależnie od wersji, ok. 0,24) i legitymuje się dużym zasięgiem - wstępne szacunki zakładają nawet 687 km. Pojazd będzie produkowany w fabryce aut elektrycznych Volkswagena w Emden. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Pojemność bagażnika od 605 l do 1714 l

Podobnie jak wszystkie modele z rodziny ID., kombi powstało na platformie MEB Grupy Volkswagen. Zalety modułowego systemu z krótkimi zwisami i długim rozstawem osi wpływają korzystnie na przestronność wnętrza. Volkswagen tłumaczy, że Tourer to połączenie kombi i nadwozia shooting brake. Dzięki zwiększonej wysokości z tyłu, przestrzeń bagażowa jest wyraźnie większa niż w limuzynie: z pięcioma osobami na pokładzie bagażnik ID.7 Tourera może pomieścić do 605 litrów ładunku. Po załadowaniu do oparć przednich siedzeń i do dachu, przestrzeń ta rośnie do 1714 litrów. Przy konfiguracji położonych oparć siedzeń w aucie zmieszczą się przedmioty mierzące blisko 2 metry długości.

Volkswagen ID.7 Tourer Fot. Volkswagen

Dwie wersje akumulatora

Auto zostanie wprowadzone na rynek europejski jako ID.7 Tourer Pro i ID.7 Tourer Pro S, każdy o tej samej mocy oraz z napędem na tylne koła. System napędu składa się z elektrycznego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o mocy 210 kW (286 KM) i 545 Nm, dwustopniowej 1-biegowej skrzyni biegów oraz falownika. Źródłem energii w tej pierwszej wersji będzie akumulator o pojemności netto 77 kWh, a w ID.7 Tourer Pro S zastosowano nowy akumulator o pojemności netto 86 kWh. Na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym akumulator o pojemności 77 kWh można ładować z mocą do 175 kW, a akumulator o pojemności 86 kWh – do 200 kW.

Bogate wyposażenie standardowe

Wersja Pro na rynku niemieckim będzie mieć w standardzie reflektory LED i tylne światła w tej samej technologii, 19-calowe felgi i relingi dachowe. Ponadto w aucie znajdą się: bezkluczykowy system zamykania i uruchamiania Keyless Access, siatka oddzielająca bagażnik od kabiny, oświetlenie ambientowe w 10 kolorach, podgrzewana wielofunkcyjna kierownica, system nawigacji Discover Pro Max, ulepszony wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, system kamer cofania, trójstrefowa automatyczna klimatyzacja Air Care Climatronic z inteligentnymi nawiewami i podgrzewane przednie fotele.

Volkswagen ID.7 Tourer Fot. Volkswagen

Nowy asystent głosowy IDA nie tylko umożliwia sterowanie wieloma funkcjami pojazdu, lecz także znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania z różnych dziedzin, korzystając z dostępu do internetowych baz danych, a ponadto zaoferuje integrację z opartym na sztucznej inteligencji narzędziem ChatGPT (będzie on dostępny jako aktualizacja w późniejszym czasie).

Nowością na pokładzie jest także opcjonalna aplikacja Wellness. Umożliwia ona dostosowanie różnych funkcji pojazdu za pomocą wstępnie skonfigurowanych programów w celu poprawy samopoczucia podczas podróży lub przerw. Ponadto ID.7 Tourer Pro wyróżnia się wieloma systemami wspomagającymi kierowcę.

Na liście opcji znajdzie się panoramiczny, szklany dach z inteligentną szybą. Zintegrowana ze szkłem polimerowa warstwa ciekłokrystaliczna (PDLC) sprawia, że dach może być przezroczysty lub nie – zależnie od życzenia kierowcy. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.