Szalony elektryczny pikap Forda. Ma 37-calowe opony i zawieszenie FOX

Wcale nas nie dziwi ta premiera. Choć Ford F-150 Lightning Switchgear opisywany jest jako wersja demonstracyjna, to TAKA odmiana elektrycznego pikapa była tylko kwestią czasu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Ford specjalizuje się w hardcorowych pikapach, które stworzono do szokująco szybkiej jazdy po bezdrożach. Najsłynniejszym przedstawicielem tej rodziny jest oczywiście F-150 Raptor, ale Raptora, mniejszego o rozmiar, kupimy także nad Wisłą. To świetnie sprzedający się w Europie Ranger.

Po drugie, ekipa Ford Performance ostatnio sporo eksperymentuje z prototypami, które mają prezentować możliwości elektryków i stanowią pole do popisu dla zespołu inżynierów, korzystających z okazji do szybszego zdobywania doświadczeń związanych z przyszłymi pojazdami elektrycznymi. W tej serii powstały choćby SuperVany 4.0 i 4.2, Mustang Mach-E 1400, MustangaCobraJet 1400 i pikap F-100 Eluminator

Ford F-150 Lightning Switchgear to pikap do zadań specjalnych

Najnowszy projekt, Ford F-150 Lightning Switchgear, to poligon doświadczalny, na którym wyznaczają oni nowe granice technologiczne, jakich można oczekiwać od elektrycznych pojazdów ciężarowych. Każda marka musi tworzyć takie projekty, żeby jej inżynierowie mogli sprawdzić swoje pomysły w prawdziwym życiu. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na takich eksperymentalnych autach potem przenoszą do produkcyjnych modeli.

Aby stworzyć wersję F-150 Lightning, która zdolna jest wjechać w znacznie trudniejszy teren niż model seryjny, stworzyliśmy niestandardową karbonową karoserię Switchgear lakierowaną w barwy Ford Performance 2024 i osadziliśmy ją na elementach terenowych, inspirowanych zaprojektowanym we współpracy z RTR Vehicles modelem demo F-150 RTR Ultimate Fun-Haver z 2016 roku"

– mówi Mark Rushbrook, dyrektor globalny Ford Performance Motorsports. Nowy pikap już został sprawdzony podczas wyścigów terenowych King of the Hammers w Kalifornii.

Ford F-150 Lightning Switchgear - kilka ciekawostek

W porównaniu ze zwykłym F-150 Lightning, co przekłada się na stabilność w terenie oraz zwiększony prześwit i skok zawieszenia. Aby poradzić sobie w trudnym terenie, zawieszenie F-150 Lightning Switchgear wykorzystuje amortyzatory FOX z wewnętrznym obejściem o średnicy 3 cali oraz specjalne przednie i tylne zderzaki, odpowiedzialne za lepsze kąty natarcia i zejścia. Pikap charakteryzuje się niezależnym zawieszeniem z podwójnymi wahaczami z przodu i niezależnym zawieszeniem typu multilink z tyłu, korzystającym z amortyzatorów typu coil-over, drążka stabilizatora i niestandardowych wahaczy.

W terenie bardzo ważne są także odpowiednie opony, w końcu to one wgryzają się w bezdroża i przeszkody. Na felgi elektrycznego pick-upa założono opony NITTO Ridge Grappler 37×13.5R18, a kierowca nie musi się martwić o zapasowe koła - pojazd wyposażono w specjalny bagażnik z dwoma kołami zapasowymi lub dwiema oponami. W artykule wykorzystaliśmy zdjęcia z serwisu prasowego Forda.

