W 15 minut uzupełnisz zasięg o 500 km. Oto nowe akumulatory LFP od Zeekr

Jedną z bolączek samochodów elektrycznych jest konieczność ich czasochłonnego ładowania. Gdy w przypadku samochodu spalinowego tankowanie trwa może ok. pięciu minut, tak podczas jazdy elektrykiem trzeba nastawić się na długie, często ponad godzinne przerwy przy ładowarce. Inżynierowie z Zeekr, marki należącej do Geely, postanowili coś z tym zrobić. Opracowali autorski projekt akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego, który zapewne ociepli nieco wizerunek elektrycznych pojazdów.

Akumulator LFP od Zeekr. 500 km zasięgu w 15 minut

Nowy litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator to autorska konstrukcja chińskiej marki. Chociaż ten typ baterii nie jest nowinką, tak "osiągi" zeekrowskiej nowinki już tak. W porównaniu do produktów innych marek ma zdecydowanie lepszą gęstość energetyczną. Wszystko dzięki zastosowaniu nowo opracowanych materiałów i uproszczonej konstrukcji. Akumulator jest również przystosowany do ładowarek o mocy nawet 500 kW, co przekłada się szybkie uzupełnianie energii.

Baterie zadebiutują w modelu 007, czyli we flagowym sedanie chińskiej marki. Pierwsze egzemplarze dostarczone zostaną już w styczniu przyszłego roku. Dzięki zastosowaniu w nich 800-voltowej instalacji przystosowanej do wspomnianych wcześniej szybkoładowarek, w 15 minut kierowca będzie w stanie uzupełnić zasięg swojego pojazdu o 500 km. Brzmi to niezwykle obiecująco. Produkt przeszedł już odpowiednie testy bezpieczeństwa (jeden z nich polegał na przebiciu akumulatora gwoździem). Całość pod czujnym okiem Państwowej Inspekcji Jakości Pojazdów Silnikowych.

Nowe akumulatory LFP ważne nie tylko dla Zeekr. Szybkie ładowarki w Chinach

Warto zaznaczyć, że nowe akumulatory pozwolą marce uniezależnić się od zewnętrznych dostawców, takich jak CATL, od którego do tej pory Zeekr kupował zestawy baterii. Co więcej, można podejrzewać, że trafią od także do pojazdów innych marek wchodzących w portfolio Geely. Mowa tutaj m.in. o Volvo, które w europie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów.

To nie wszystko. Oprócz informacji o nowych akumulatorach, marka pochwaliła się także swoimi osiągnięciami na polu infrastrukturalnym. By zadowolić wszystkich swoich lokalnych odbiorców, do końca listopada producent otworzył w Chinach 401 punktów ładowania z 2200 "ultraszybkimi" ładowarkami. Marka planuje także, by w 2026 roku dostępnych było już 10 tys. takich ładowarek.