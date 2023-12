Kolejna chińska marka motoryzacyjna w Europie. Może być ważna dla Polaków

Zeekr zaczął swoją ekspansję na europejskim rynku od Szwecji, Holandii oraz Niemiec. To zrozumiałe, bo właśnie tam samochody elektryczne sprzedają się bardzo dobrze, a Zeekr jest chińską marką oferującą wyłącznie elektryki i to klasy premium. Splot bieżących okoliczności sprawił, że informacja o pojawieniu się firmy Zeekr na Starym Kontynencie stała się bardzo interesująca dla nas, Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogladaliśmy z bliska nowy elektryczny samochód z Chin: BAIC Beijing 5

Więcej wiadomości dotyczących samochodów elektrycznych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zeekr to najbardziej prestiżowa marka chińskiego koncernu Geely

Zeekr jest jedną z marek chińskiego koncernu Geely Automobile Holdings. Do niego należą europejskie firmy: Volvo Cars, Polestar, Lynk & Co, LEVC (London Electric Vehicle Company), która wytwarza słynne londyńskie taksówki, sportowy Lotus (Geely ma większościowy pakiet), producent motocykli Benelli oraz mniejszościowe udziały w spółkach Daimler AG (producent Mercedesów i Smartów) oraz Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (producent aut marki Aston Martin).

W Chinach Geely ma wiele firm samochodowych (Geely Auto, Geometry, Livan, Jidu Auto, Radar, Zeekr i inne) oraz motocyklowych (m.in. QJ Motor i Keeway). Zeekr jest bodaj najbardziej prestiżową z nich wszystkich. Modele tej marki powstają na platformie koncernu Geely zwanej SEA (Sustainable Experience Architecture), tej samej, z której korzystają też firmy Polestar, Volvo i Smart, a wkrótce ma zamiasr zrobić to Lotus. Czy już zaczyna wam coś świtać?

Jakiś rok temu Geely udzielił odpłatnie licencji na wykorzystanie architektury SEA spółce Skarbu Państwa ElectroMobility Poland, która ma zamiar wprowadzić do sprzedaży polski samochód elektryczny Izera. Ostatnio jej zarząd przyznał, że najprawdopodobniej w fabryce w Jaworznie będą też produkowane auta innych marek, rzecz jasna zbudowanych na tej samej platformie.

Zeekr jest chińskim odpowiednikiem Tesli. Brakuje mu tylko europejskiej fabryki

Jednocześnie coraz więcej europejskich krajów ma zamiar bronić się przed inwazją chińskich elektryków, przede wszystkim zmieniając przepisy. Francja właśnie zdecydowała, że państwowe dotacje wspomagające sprzedaż elektryków nie będą dotyczyć modeli wyprodukowanych w Chinach. Oficjalnie chodzi o ślad węglowy, który zostawia ich transport na Stary Kontynent, ale między wierszami można wyczytać, że chodzi o wyrównanie szans rywalizacji z europejskimi markami.

Pewnie wkrótce kolejne państwa pójdą za przykładem Francji. Wtedy bardzo ważne dla chińskich koncernów staną się europejskie fabryki. Takie jak zakłady ElectroMobility Poland w Jaworznie. Gdyby z ich linii produkcyjnej zaczęły zjeżdżać modele Zeekr, wówczas załapałyby się na francuskie dotacje.

Samochodami Zeekr warto zainteresować się nie tylko z tego powodu. Marka jest bardzo młoda, bo została utworzona w 2021 roku, a jej modele niezwykle nowoczesne. Powstają na zaawansowanej technicznie bazie, jaką jest w tej chwili platforma SEA i mają znakomite parametry, bo producent wyciska z niej maksimum możliwości.

W tej chwili Zeekr ma cztery modele elektryków. Dwa z nich już trafiły do Europy

Oprócz produkcji samochodów Zeekr zajmuje się stawianiem w Chinach ładowarek, poza trzema lokalnymi centrami R&D, ma kolejne w Goteborgu. To dobitnie świadczy o ambicjach tej marki pod szerokimi skrzydłami Geely. Zeekr ma być chińską wersją Tesli. Nawiasem mówiąc, Geely, tak samo jak Tesla, w przypadku niektórych modeli stosuje w swoich zakładach gigaprasy, ograniczające liczbę elementów spawów potrzebnych do skonstruowania aut.

Aktualnie Zeekr oferuje cztery modele samochodów elektrycznych. W 2021 roku zadebiutował na rynku liftback Zeekr 001, a w 2023 roku dołączyły do niego: sedan Zeekr 007, minivan Zeekr 009 i miejski SUV Zeekr X. To właśnie Zeekr 1 trafił do pierwszego europejskiego klienta z Niderlandów. Europejskie ceny tego modelu zaczynają się od około 59 500 euro, a na razie kończą się na 67 500 euro. To wcale nie jest tanio, ale w zamian otrzymujemy bardzo dużo.

Flagowym modelem jest Zeekr 001 FR z czterema silnikami o mocy 1265 KM

Bazowy Zeekr 001 Long Range o prawie pięciometrowym aerodynamicznym nadwoziu stylizowanym na shooting brake i nowoczesnym wyglądzie, ma silnik o mocy 272 KM, przyspiesza do setki w 7,2 s i potrafi przejechać do 620 km. Droższe wersje Performance i Privilege mają tylko trochę mniejszy zasięg (580-590 km), ale w zamian oferują dwusilnikowy napęd obu osi, moc 544 KM i przyspieszenie do setki w 3,8 s. Poza tym są świetnie wyposażone w zaawansowaną elektronikę i nowoczesne multimedia, a nawet 22-calowe koła.

To nie wszystko. We wrześniu 2023 roku Zeekr ogłosił, że planuje limitowaną wersję modelu 001 FR z silnikami przy kołach o łącznej mocy 1265 KM. To więcej niż Tesla Model S Plaid oraz Lucid Air, które są jego jedynymi konkurentami. Dzięki zastosowaniu aż czterech silników Zeekr 001 FR ma zawracać w miejscu jak czołg. Taki samochód jak Zeekr 001 ma wszelkie cechy pozwalające zdobyć europejski rynek elektryków klasy premium, a wkrótce w sprzedaży pojawi się tańszy i mniejszy, ale równie ciekawie przedstawiający się model Zeekr X. Na drodze do triumfu chińskiego miliardera Li Shufu (właściciela Geely Zhejiang Geely Holding Group), który bardzo szybko uczy się od Elona Muska, może stanąć tylko brak europejskiej fabryki. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.