Nowy Peugeot e-Rifter prezentuje zmieniony, bardziej dynamiczny przód. Głównym wyróżnikiem jest zaprojektowany na nowo zderzak oraz grill z umieszczonym w centralnym punkcie nowym znakiem firmowym. W reflektorach pojawiła się charakterystyczna sygnatura świetlna marki w kształcie śladu trzech pazurów. Lifestylowego charakteru sylwetce dodają boczne listwy ochronne, relingi dachowe i spory prześwit. Do kolorów nadwozia doszły lakiery Zielony Sirkka i Niebieski Kiama. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Przeprojektowana deska rozdzielcza

W przestronnej kabinie została zainstalowana nowa deska rozdzielcza o udoskonalonej ergonomii i polepszonej jakości wykończenia. Koncepcja Peugeot i-Cockpit wykorzystuje całkowicie nowy, 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający obsługę systemu audio i systemu nawigacji TomTom z dostępem do Internetu i aktualizacjami w trybie "over the air". 10-calowy zespół zegarów jest w pełni cyfrowy, a wyświetlane na nim dane zostały zoptymalizowane. System Peugeot i-Connect łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay i Android Auto. Ponadto wyposażenie zawiera dwa porty USB-C, jedno USB-A i gniazdo 230 V.

Nowa kierownica obszyta skórą jest podgrzewana, z wbudowanymi przyciskami sterowania. Siedzenia obito nową, jasnoszarą tkaniną. Duża przeszklona powierzchnia, dodatkowo powiększona dzięki przeszklonemu dachowi Zenith, zapewnia jeszcze lepsze doświetlenie wnętrza. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa zawiera 18 systemów wspomagania jazdy, wzbogaconych w tym nowym modelu o aktywny tempomat. Ulepszony został system wspomagania parkowania z 12 czujnikami rozmieszczonymi z przodu i z tyłu, oraz system VisioPark 180 wyposażony w kamerę cofania o lepszej rozdzielczości.

Elektryczny kombivan będzie dostępny w 2 wersjach, 5- i 7-miejscowej w obu długościach nadwozia: Standard (4,40 m) i Long (4,75 m). Ta druga posiada zarówno dłuższy rozstaw osi jak i tylny zwis, przekładające się na jeszcze większą przestronność wnętrza. Pojemność przestrzeni bagażowej wynosi od 775 litrów, do wysokości tylnej półki w 5-miejscowej wersji Standard, do 4000 l do wysokości dachu przy złożonych siedzeniach w wersji Long. Liczne schowki mają łączną pojemność do 186 litrów, zależnie od wersji. Każdy z trzech indywidualnych foteli w drugim rzędzie można z łatwością złożyć i schować w podłodze. Po każdej stronie nadwozia do dyspozycji są przesuwne drzwi boczne. Fotel pasażera z przodu również można złożyć w celu załadunku długiego przedmiotu.

Bardziej efektywny energetycznie

Zeroemisyjny napęd elektryczny rozwija moc 100 kW (136 KM) i 270 Nm i jest zasilany z nowego akumulatora o pojemności użytecznej 50 kWh. Zasięg zwiększył się do 320 km (cykl mieszany WLTP). Prędkość maksymalna wynosi 135 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 11,2 sekundy. Standard zawiera ładowarkę pokładową o mocy 7,4 kW (pełne naładowanie w 7,5 godziny) lub dostępną w opcji ładowarkę prądu trójfazowego o mocy 11 kW (pełne naładowanie w 5 godzin ze stacji Wall Box). Możliwe jest także szybkie ładowanie prądem stałym ze źródeł o mocy do 100 kW (ładowanie od 0 do 80 proc. w 30 minut).

Do wyboru są trzy tryby jazdy: Eco, sprzyjający zwiększaniu zasięgu, Power, zapewniający maksymalne osiągi przy pełnym obciążeniu i Normal. System hamowania rekuperacyjnego dysponuje trzema poziomami odzyskiwania energii, wybieranymi za pomocą łopatek umieszczonych pod kierownicą. Pompa ciepła poprawia komfort cieplny pasażerów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności energetycznej, a tym samym zasięgu samochodu. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.