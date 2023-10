Via Baltica niemal na ukończeniu. Oddano odcinek łączący S61 z S8

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W piątek 13 października oddano do użytku kierowców odcinek "ekspresówki" S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa o długości około 19,5 km. Powstawał niespełna w dwa lata.

Dwujezdniowa droga ekspresowa składa się z nawierzchni bitumicznej przystosowanej do najcięższego ruchu (11,5 t/oś). Powstały również dwa węzły — Ostrów Mazowiecka Północ na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo. Na "esce" powstało 26 obiektów inżynierskich, w tym pięć stanowiących przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo osiem przepustów ekologicznych dla zwierząt małych.

Mieszkańcy Łomży oraz dojeżdżający tam codziennie do pracy tym samym nie muszą korzystać już z objazdu. Nowy węzeł obsłuży również dojazd do Ostrowi Mazowieckiej od północy i okolicznych miejscowości.

To jednak nie koniec prac na tym odcinku trasy. Wciąż trwa budowa poza ciągiem głównym oddanego właśnie odcinka S61. Jednocześnie na jezdni S8 w kierunku Białegostoku przez kilka miesięcy potrwa jeszcze przebudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz układanie nawierzchni na tejże jezdni. Wraz z przebudową łącznika od węzła Komorowo do drogi wojewódzkiej DW627 oraz utworzeniem tzw. dróg bocznych (dojazdowych) koniec prac zapowiedziany jest na przyszły rok.

Wartość kontraktu realizowanego w systemie "Projektuj i buduj" zamknął się 750 mln zł. Koszt całkowity projektu wynosi około 843 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie unijne wyniosło 433,5 mln zł.

Via Baltica ma spore znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla całego europejskiego transportu. Łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz tranzytowy, liczony od Warszawy do Budziska, stanowiącego granicę z Litwą. Docelowo przejmie on ruch transportowy pomiędzy Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi. Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Białystok