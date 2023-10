Jeszcze tylko kilka tygodni. Z początkiem listopada rusza produkcja odnowionej Skody Enyaq. Wbrew pozorom Czesi nie ograniczyli się tylko do drobnej kosmetyki, by upodobnić samochód do pozostałych nowości i zastosować nowe logotypy (czy ktoś jeszcze pamięta, że pod koniec lata 2023 r. firma zmieniła swoje logo?). Elektryczny model zyskał bardzo poważne usprawnienia w technice. Firma obiecuje bowiem większy zasięg i krótszy czas ładowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Goodwood Festival of Speed - wizyta na jednej z najlepszych imprez motoryzacyjnych na świecie [AUTOPROMOCJA]

Co się zmieniło w Skodzie Enyaq? Producent zdecydował się na poważną modernizację układu napędowego. Do Skody trafiły nowe silniki elektryczne oraz udoskonalony system zarządzania akumulatorem. Stąd także zmiana nazewnictwa. W miejsce modeli Enyaq 80 i 80x pojawią się wersje 85 i 85x.

Więcej mocy z nowego silnika na prąd

Nowe silniki są mocniejsze od wcześniej stosowanych. Zależnie od wersji zamiast 150 kW (204 KM) do dyspozycji jest nawet 210 kW (285 KM). W przypadku Skody Enyaq 85x oznacza to wzrost o 15 kW (najmocniejsza w dotychczasowej gamie Skoda Enyaq 80x została wyposażona w motor 195 kW/265 KM). W usportowionej odmianie RS jest jeszcze więcej mocy. Podniesiono ją z 220 kW (299 KM) do 250 kW (340 KM).

Jak moc przekłada się na osiągi Skody Enyaq? Wersja 85 przyspiesza aż o 2 s szybciej od 0 do 100 km/h niż dotychczasowa 80. W przypadku odmiany 85x czas skrócono o 0,3 s. Najmocniejszy w gamie Enyaq RS potrzebuje zaś zaledwie 5,5 s na osiągnięcie 100 km/h. We wszystkich mocniejszych wersjach prędkość maksymalna pozostała bez zmian i wynosi 180 km/h.

Skoda Enyaq z rocznika modelowego 2024 Skoda. Materiały producenta

Skoda Enyaq z rocznika modelowego 2024 Skoda. Materiały producenta



Zmiany w technice akumulatora to m.in. możliwość wstępnego podgrzania, by przygotować baterię do ładowania z wysoką mocą. Producent dość zdawkowo wspomina także o optymalizacji składu chemicznego ogniw (niestety nie zdradza szczegółów). Wszystko jednak ma przełożenie na zwiększenie zasięgu. Skoda Enyaq 85 przejedzie nawet do 565 km (coupe zaś 576 km). W przypadku odmiany 85x można liczyć na zasięgi od 538 km do 548 km (coupe). Najmocniejszy Enyaq RS pokona zaś dystans od 541 km do 547 km (coupe).

Zmiany wprowadzono także we wnętrzu samochodu. Odświeżony Enyaq zyskał zmodernizowany system multimedialny (dostępny od odmiany 85 wzwyż) z oprogramowaniem 4.0 i nowym interfejsem użytkownika oraz odmienioną grafiką ekranu przed kierowcą. Skoda obiecuje, że asystentka głosowa Laura powinna lepiej rozumieć polecenia użytkowników i szybciej reagować. Pozostaje wierzyć na słowo i czekać na pierwszy test.