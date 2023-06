Peugeot e-308 First Edition - ceny. "Wow". Tylko trzy tysiące zł mniej od Tesli

Peugeot e-308 First Edition - ceny

Peugeot nie bawi się w półśrodki. Pierwsza polska cena nowego Peugeota e-308 to 203 100 złotych brutto. Producent woli chwalić się ofertą leasingową Stellantis Financial Services z ratą 1855 zł netto miesięcznie. Na jakich warunkach? Okres leasingu to 36 miesięcy, roczny przebieg 10 000 km, a początkowa wpłata własna to 19,2 proc. Peugeot e-308 First Edition może się załapać na rządowe dopłaty w programie "Mój Elektryk". Więcej o cenach nowych samochodów przeczytasz na stronie głównej gazeta.pl.

Peugeot e-308 First Edition - 203 100 złotych to dużo

Peugeot e-308 do pełnego rynkowego debiutu będzie gotowy we wrześniu tego roku. Wtedy poznamy ceny wszystkich wersji, a niektóre na pewno będą wyraźnie tańsze. Premierowa edycja First Edition wjeżdża na terytorium... Tesli Model 3. Podstawowy Model 3 kosztuje w Polsce 205 990 złotych (ostatnio pojawiają się rabaty, ale ich nie uwzględniamy) i na tle konkurentów imponuje liczbami. Wg WLTP przejedzie 491 km, do setki rozpędza się w 6,1 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h.

Peugeota e-308 napędza całkowicie nowy silnik elektryczny o mocy 115 kW (156 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 260 Nm (dostępnym już od 0 km/h), pozbawiony drgań i emisji CO2. Przekładnia redukcyjna optymalizuje zasięg przy jednoczesnym zachowaniu wysokich osiągów i krótkich czasów reakcji charakterystycznych dla silników elektrycznych. W informacji prasowej czytamy, że wysokonapięciowy akumulator trakcyjny o pojemności 54 kWh (51 kWh pojemności użytecznej) charakteryzuje się zmienionym składem chemicznym: 80 proc. niklu, 10 proc. manganu i 10 proc kobaltu. Generuje napięcie 400 V i zapewnia ponad 400 km zasięgu zgodnie z WLTP.

Tesla tnie ceny po raz szósty w tym roku, a konkurencja kwiczy

A jak wypada na tle VW ID.3?

Volkswagen ID.3 niedawno przeszedł lifting, a jego cennik też niebezpiecznie zbliżył na terytorium Tesli Model 3. Podstawowa wersja z akumulatorem 58 kWh i silnikiem o mocy 204 KM dostępna jest w Polsce w cenie 191 290 złotych za odmianę Pro Performance. Większy akumulator 77 kWh (silnik jest ten sam) w wersji Pro S 4 miejsca kosztuje od 220 590 złotych. Regularny cennik Peugeota e-308 powinien mu pozwolić stanąć w szranki z podstawowym ID.3 na równych zasadach.

Oba auta mają podobne parametry, ale zupełnie inny styl i pomysł na siebie. Ciekawe, która propozycja bardziej przypadnie do gustu europejskim kierowcom. W klasycznym, ale elektrycznym segmencie C znowu czeka nas pojedynek Francja - Niemcy. To cieszy, bo przecież nie samymi SUV-ami kierowca żyje.

Peugeot e-308 First Edition - wyposażenie

Czym sam Peugeot tłumaczy wysoką cenę debiutującego elektryka. Wersja First Edition jest bardzo bogato wyposażona. Bez dopłat klient dostaje m.in.:

3 kolory lakieru do wyboru: Biały Okenite, Zielony Olivine oraz Szary Selenium,

Silnik elektryczny o mocy 115 kW (156 KM) i momencie obrotowym 270 Nm

Aluminiowe obręcze kół 18",

Podgrzewane fotele ze specjalną tapicerką serii FIRST EDITION, wykonane z trzech materiałów (skóra ekologiczna, tkanina i Alcantara),

Przednie zagłówki z wytłoczonym logo PEUGEOT,

PEUGEOT i-Cockpit® najnowszej generacji z kompaktową kierownicą, cyfrowym panelem zegarów i wskaźników 3D, ekranem dotykowym 10" i personalizowanymi i-Toggles, systemem rozpoznawania mowy naturalnej i systemem informacyjno-rozrywkowym i-Connect Advanced, który obejmuje nawigację online,

Trójfazową ładowarkę pokładową 11 kW,

System automatycznego hamowania awaryjnego,

Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go,

Długodystansowe radary wykrywające pojazdy z tyłu na bocznych pasach ruchu,

Ostrzeganie podczas cofania o wykryciu poprzecznie poruszających się pojazdów,

Reflektory PEUGEOT Matrix LED,

Podgrzewaną kierownicę.

Pełna gama zadebiutuje na jesieni tego roku. Bliżej września poznamy cenniki przystępniej wycenionych odmian Allure i GT. Wszyscy zainteresowani e-308 First Edition mogą już składać zamówienia online. Samochody już są produkowane w w Miluzie we Francji.