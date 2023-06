Nowe baterie pozwolą na zasięg ponad 1000 km. Rewolucja w samochodach Toyoty

Kluczową rolę w zwiększaniu dostępności aut elektrycznych wkrótce będą odgrywać baterie nowej generacji. Toyota oficjalnie poinformowała, że rozszerzy liczbę dostępnych technologii, by klienci mogli wybrać auto dostosowane do swoich potrzeb i możliwości. Gama baterii będzie obejmować m.in. akumulatory trakcyjne do aut popularnych, ale też wysokowydajne baterie, w tym baterie ze stałym elektrolitem. Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

1000 km na jednym ładowaniu w 2026 roku

W 2026 roku Toyota wprowadzi na rynek pierwszy samochód elektryczny nowej generacji. Auto otrzyma zupełnie nową baterię pozwalającą pokonać 1000 km na jednym ładowaniu. Akumulator będzie miał wyższą gęstość energii, a pojazd zostanie dopracowany pod kątem aerodynamiki i obniżenia masy. Szacuje się, że szybkie naładowanie nowej baterii od 10 do 80 proc. pojemności baterii zajmie maksymalnie 20 minut.

Toyota zapowiada 10 samochodów elektrycznych do 2026 roku

Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe

Toyota równolegle intensywnie pracuje nad bateriami, które pomogą w popularyzacji samochodów elektrycznych. Stosowana już w samochodach hybrydowych bipolarna struktura baterii zostanie zaadaptowana do potrzeb aut elektrycznych, wykorzystując ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe, które są tańsze. Ten rodzaj baterii może zostać wprowadzony do produkcji już w latach 2026-2027. W porównaniu z baterią stosowaną w Toyocie bZ4X, spodziewane jest 20-procentowe zwiększenie zasięgu i aż 40-procentowa redukcja kosztów produkcji. Akumulator będzie się także szybciej ładował. Szacunkowy czas to 30 minut od 10 do 80 proc. naładowania przy pomocy szybkiej ładowarki.

Bipolarne baterie litowo-jonowe

Toyota będzie wciąż rozwijać bipolarne baterie litowo-jonowe o wysokich osiągach, wykorzystujące niklową katodę. Spodziewana data wprowadzenia do produkcji to lata 2027-2028. Zasięg auta wykorzystującego taką baterię ma wynosić około 1100 km, a szacowany czas szybkiego ładowania to około 20 minut (od 10 do 80 proc.).

Baterie ze stałym elektrolitem i zasięg nawet 1500 km

Istotną technologią dla przyszłości samochodów elektrycznych są baterie ze stałym elektrolitem. Toyota opracowała rozwiązanie na to, by ten rodzaj akumulatorów był wytrzymały przez lata. Firma pracuje obecnie nad wprowadzeniem tego rodzaju baterii do samochodów hybrydowych, a także przyspiesza prace rozwojowe nad bateriami ze stałym elektrolitem do aut elektrycznych. Obecnie opracowywane są metody produkcji tych akumulatorów, a pierwsze samochody z tą technologią mogą pojawić się na rynku w latach 2027-2028.

Bateria ze stałym elektrolitem ma pozwalać na przejechanie nawet 1200 km, a czas szybkiego ładowania ma wynosić do 10 minut. Toyota pracuje też nad innymi specyfikacjami tych baterii umożliwiającymi przejechanie nawet 1500 km. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.