Mocarny Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ w sprzedaży. Jego cena jest równie mocna

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ jest do kupienia w Polsce. Cena rozpoczynająca się od 595 900 zł zawiera bogate wyposażenie standardowe. Szerokie pole do indywidualizacji pojazdu sprawia jednak, że wyjściową kwotę można bardzo łatwo podbić. Pierwsze dostawy zamówionych aut do klientów planowane są na jesień bieżącego roku. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Wyposażenie standardowe obejmuje m.in.: pneumatyczne zawieszenie AMG RIDE CONTROL+ z adaptacyjną regulacją tłumienia, 21-calowe obręcze AMG, elektromechaniczną aktywną stabilizację przechyłów AMG ACTIVE RIDE CONTROL, reflektory DIGITAL LIGHT z funkcją projekcji, tylną oś skrętną z kątem skrętu do 10 stopni czy kierownicę AMG Performance.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ jest napędzany przez dwa mocne silniki elektryczne i w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+. Zespół napędowy generuje moc systemową 625 KM oraz 950 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Model przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,7 s (w opcji z pakietem AMG Dynamic Plus w 3,5 s), a jego prędkość maksymalna wynosi 240 km/h. Akumulator ma użyteczną pojemność 90,56 kWh, a zasięg w cyklu mieszanym WLTP został obliczony na 452 km. Ambitni kierowcy mogą zamówić opcjonalny ceramiczny układ hamulcowy AMG (24 177 zł).

Klienci mają szerokie pole do indywidualizacji. Do wyboru są m.in. pakiety stylistyczne AMG Night oraz AMG Night II, odcienie nadwozia MANUFAKTUR, tapicerka ze skóry nappa oraz elementy ozdobne z drewna o otwartych porach czy włókna węglowego. Standardową specyfikację można dodatkowo wzbogacić, decydując się na deskę rozdzielczą z hiperekranem MBUX Hyperscreeen (41 446 zł), a także na pakiet AMG Premium Plus (29 530 zł), obejmujący m.in. wyświetlacz head-up, pakiet wyciszenia wnętrza oraz klimatyzowane przednie fotele. Ambitni kierowcy mogą zamówić ceramiczny układ hamulcowy AMG (24 177 zł). W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.