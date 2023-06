Wyglądający jakby cały czas się uśmiechał, uroczo wystylizowany, w pełni elektryczny osobowy bus marki Volkswagen, debiutuje w Ameryce Północnej. Z tej okazji ID. Buzz, który wjeżdża na rynki USA oraz Kanady, zalicza dodatkowo światową premierę w odmianie z przedłużonym rozstawem osi. Miejsce debiutu nie jest przypadkowe - mowa o popularnym wśród surferów (kojarzonych z Volkswagenami T1, T2 i T3) mieście Huntington Beach, zlokalizowanym przy autostradzie Pacific Coast Highway w pobliżu Los Angeles. Więcej na temat nowych samochodów piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Nowy wariant Volkswagena ID. Buzz ma rozstaw osi mierzący 3239 mm (+250 mm względem standardowej wersji), a długość nadwozia mierzy 4962 mm. Wnętrze przewiduje do siedmiu siedzeń, co rozszerza możliwości zastosowania tego pojazdu. Trzeci rząd siedzeń jest opcjonalny. Fotele środkowego i trzeciego rzędu mają funkcję łatwego składania oparć, pozwalając na utworzenie całkowicie płaskiej powierzchni, którą można wykorzystać do transportu długich przedmiotów lub przekształcenia kabiny w sypialnię. Dzięki zwiększonej przestrzeni auto legitymuje się przestrzenią bagażową o pojemności 2469 litrów.

Oto Volkswagen ID.7 - limuzyna stworzona z myślą o długich dystansach

Elektryczny bus w przedłużonej wersji zyskuje większy akumulator 85 kWh (pojemność netto), poprawiający zasięg samochodu. Nowa pompa ciepła ma natomiast się przyczynić do zwiększenia efektywności zimą. Nowy silnik elektryczny o mocy 210 kW (286 KM) debiutował już w Volkswagenie ID.7. Napęd przekazywany jest na tylną oś, a za jakiś czas gama modelu zostanie poszerzona o wariant z napędem na wszystkie koła o mocy 250 kW (339 KM). Nowa jednostka pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,9 s, a maksymalna prędkość ograniczona elektronicznie wynosi 160 km/h (dla porównania krótki ID. Buzz z silnikiem o mocy 150 kW (204 KM) rozpędza się do 145 km/h).

Volkswagen ID. Buzz z długim rozstawem osi 3238 mm Fot. Volkswagen

Zdalne parkowanie za pomocą smartfona

Duży elektryczny bus został wyposażony w wiele nowinek technologicznych. Najważniejsze informacje może prezentować na wyświetlaczu przeziernym, ulepszony został system informacyjno-rozrywkowy, a parkowanie może się odbywać zdalnie za pomocą smartfona. Kolejna ciekawostka to zaprojektowany na nowo panoramiczny dach z inteligentnym szkłem (funkcja przyciemniania), który przywołuje wspomnienia legendarnego modelu Samba Bus z lat 50. Mając 1,5 metra kwadratowego, jest to największy szklany dach, jaki kiedykolwiek zbudował Volkswagen. Co ciekawe, wersje północnoamerykańskie będą również wyposażone w klimatyzowane siedzenia i podświetlane logo VW z przodu.

Zapomnij o Passacie. Volkswagen ID.7 wciśnie w fotel i wymasuje pośladki

Dostawy przedłużonych elektrycznych busów do klientów w Ameryce, marka Volkswagen przewiduje na 2024 roku. Niemal równolegle do rynkowej premiery w Ameryce Północnej model ID. Buzz z długim rozstawem osi pojawi się również w Europie. Auto będzie produkowane w głównej fabryce Volkswagen Samochody Użytkowe w Hanowerze. Premiera samochodu w specyfikacji europejskiej odbędzie się w dniach 23-25 czerwca podczas VW Bus Festival w Hanowerze. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.