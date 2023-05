Już w ten weekend EV Experience. W jednym miejscu ponad 70 elektryków

To impreza organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA oraz Fundację EV Club. W ubiegłorocznej edycji EV Experience wzięło udział ponad 2 tysiące osób, które 34 pojazdami w 2 dni zrealizowały 1,5 tys. przejazdów, pokonując tym samym ponad 5,5 tysiąca kilometrów. W tym roku poprzeczka ma być wyżej. Organizatorzy zapowiadają jeszcze więcej jazd testowych oraz dodatkowych atrakcji. Impreza startuje dzisiaj 26 maja i będzie trwać także w sobotę 27 maja.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska gospodarka zyska na zielonej transformacji

Na Torze Modlin poznasz elektryki. Dosłownie

EV Experience pozwala doświadczyć elektromobilności w praktyce. To bardzo istotne pod kątem przekonywania Polaków do samochodów elektrycznych. Dlatego postanowiliśmy po raz drugi zorganizować to unikalne wydarzenie, podczas którego zaoferujemy pięć torów testowych. To właśnie na nich w ciągu dwóch dni zrealizowanych zostanie ponad 2000 jazd próbnych

- komentuje Maciej Mazur, Dyrektor zarządzający PSPA. W sumie podczas imprezy ma być dostępnych ponad 70 samochodów elektrycznych. Przeróżnych modeli. Od sportowych, przez miejskie po małe dostawczaki. Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji:

Możliwości usportowionych samochodów elektrycznych będzie można sprawdzić na Torze 1. Ma on 1,2 kilometra długości i 22 zakręty.

Z kolei cześć treningowa – licząca 2,4 kilometra długości – obejmuje 6 modułów szkoleniowych, 4 płyty poślizgowe oraz kurtyny wodne o wysokości 2,5 metra, co pozwoli sprawdzić kierowcom ich umiejętności w trudnych warunkach drogowych.

Na torze off-road’owym nie zabraknie podjazdów, trawersów i zjazdów, które będą poligonem doświadczalnym dla zeroemisyjnych pojazdów terenowych.

strefa e-CARGO to idealne miejsce do zweryfikowania wiedzy na temat użytkowania elektromobilnych samochodów dostawczych. Jest to istotne zwłaszcza z perspektywy firm, które są główną siłą nabywczą e-pojazdów z kategorii N1 w Polsce.

Oto nowy król samochodów. Rimac Nevera w jeden dzień pobił 23 rekordy świata [WIDEO]

Pierwszy dzień dla biznesu, drugi dla każdego, kto myśli o elektryku

Dzień pierwszy przeznaczony jest dla biznesu (26.05). Drugi dzień wydarzenia (27.05) będzie otwarty dla każdego zainteresowanego elektromobilnością. Cena za dzień otwarty to 39 zł (dzieci do lat 16 mają wstęp bezpłatny). Bilet upoważnia do wejścia na teren EV Experience i udziału w pikniku motoryzacyjnym, jazdach testowych (zapisy w systemie kolejkowym na miejscu wydarzenia), dostępu do wszystkich stref (EXPO, e-CARGO, Mikromobilności), korzystania ze wszystkich atrakcji czy udziału w szkoleniach edukacyjnych.

Naszych czytelników na pewno najbardziej interesuje sobotnia część imprezy. Dla odwiedzających przygotowano wtedy jeszcze jedną atrakcję. Zlot elektryków i rywalizację na torze.

Ten polski samochód elektryczny już jeździ i działa. ZANPER 2.0 ma jednak zakaz

IV Zlot EV Klub Polska na Torze Modlin 27 maja

IV Zlot EV Klub Polska, największej w kraju społeczności użytkowników EV, która liczy już ponad 5 000 osób oraz wyścigi w ramach EV Klub Polska Cup. Chętni, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w rywalizacji, będą mogli spróbować swych sił w „czasówce". Zwycięzcą zostanie kierowca, który uzyska najlepszy czas przejazdu jednego okrążenia.

EV Experience to świetna okazja dla przyszłych i obecnych użytkowników samochodów elektrycznych do zapoznania się i przejechania wieloma różnymi modelami EV. Dodatkowo organizujemy wyścig, w którym nasi klubowicze będą mieli niepowtarzalną okazję sprawdzenia zarówno swoich pojazdów jak i własnych umiejętności na torze wyścigowym

- mówi Łukasz Lewandowski, Prezes EV Klub Polska. Tor Modlin znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim. To 40 km na północ od Warszawy. Łatwo dojechać tam siódemką, choć przed wyjazdem sprawdźcie lepiej nawigację. Na S7 trwa przebudowa. Możliwa, że akurat tego dnia będzie lepiej wybrać inną trasę.